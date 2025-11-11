Botafogo-SP x América-MG ; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Botafogo-SP x América-MG é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (02) às 18h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Botafogo como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Duelo decisivo na parte de baixo da tabela promete tensão e luta por sobrevivência na Série B

Botafogo-SP e América-MG se enfrentam neste sábado, 2 de agosto, às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. As duas equipes vivem momentos de instabilidade e precisam desesperadamente dos três pontos para se afastarem da zona de rebaixamento.

A partida será transmitida ao vivo via streaming Disney+ (plano premium).

📺 Onde assistir Botafogo-SP x América-MG ao vivo

Transmissão: Disney+

Disney+ Horário: Sábado, 02/08, às 18h30 (de Brasília)

Sábado, 02/08, às 18h30 (de Brasília) Local: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)

🔎 Situação das equipes na tabela da Série B

Botafogo-SP : Último colocado, com 18 pontos

: Último colocado, com América-MG: 15º colocado, com 21 pontos

⚽ Momento do Botafogo-SP

O time de Ribeirão Preto vive o pior momento da temporada. Sem vencer há cinco partidas, o Pantera acumula quatro derrotas nos últimos cinco jogos, incluindo um revés humilhante de 5 a 0 diante do Avaí. Além disso, o Botafogo-SP tem o pior ataque da competição e a defesa mais vazada, com 27 gols sofridos.

📉 Últimos jogos do Botafogo-SP:

🔴 Avaí 5×0 Botafogo-SP

🔴 Botafogo-SP 0x2 Criciúma

🔴 Amazonas 3×0 Botafogo-SP

⚪ Botafogo-SP 0x0 Volta Redonda

⚪ Botafogo-SP 0x0 Novorizontino

⚽ Momento do América-MG

Apesar da sequência de cinco jogos sem vitórias, o América-MG tenta mostrar reação. O empate contra o Athletico-PR na última rodada foi um alívio parcial, mas ainda há muito o que evoluir. A equipe mineira sofreu quatro derrotas consecutivas antes desse empate, todas em jogos com atuações preocupantes.

📉 Últimos jogos do América-MG:

⚪ América-MG 2×2 Athletico-PR

🔴 Cuiabá 3×1 América-MG

🔴 América-MG 0x1 Chapecoense

🔴 Novorizontino 3×1 América-MG

🔴 América-MG 0x1 Athletic

📊 Retrospecto do confronto

As equipes já se enfrentaram 14 vezes em competições oficiais:

✅ Vitórias do Botafogo-SP: 4

4 ✅ Vitórias do América-MG: 4

4 🤝 Empates: 6

Em Ribeirão Preto, onde será realizado o jogo deste sábado, o equilíbrio também se mantém:

1 vitória para cada lado e 3 empates em 5 partidas disputadas no Santa Cruz.

💡 Dicas de Apostas – Série B 2025

⚠️ Ambas marcam: NÃO – Odd 1.60

Com dois ataques ineficazes e sob forte pressão, a tendência é de um jogo travado, com poucas chances reais de gol.

🧤 Menos de 2,5 gols – Odd 1.75

Levando em consideração o desempenho recente das equipes, apostar em uma partida de placar baixo pode ser uma opção segura.

🔮 Empate – Odd 3.25

Dado o equilíbrio histórico e a fase ruim dos dois lados, o empate pode ser uma aposta de valor.

📝 Probáveis escalações (sujeitas a confirmação)

Botafogo-SP – Técnico: Paulo Gomes

Formação provável:

João Carlos; Matheus Santos, Matheus Costa, Didi, Pará; Patrick Brey, Guilherme Mantuan, John Everson; João Veras, Douglas Baggio e Edson.

América-MG – Técnico: Cauan de Almeida

Formação provável:

Matheus Cavichioli; Marlon, Éder, Ricardo Silva, Matheuzinho; Juninho, Rodriguinho, Benítez; Felipe Azevedo, Fabinho e Renato Marques.

🎥 Série B 2025 – Onde mais assistir

Além do Disney+, os jogos da Série B também são exibidos:

📺 ESPN (TV fechada)

📺 RedeTV (TV aberta) – 2 jogos por rodada

– 2 jogos por rodada 💻 YouTube (Desimpedidos) – Transmissão simultânea com a RedeTV

✅ Conclusão

O duelo entre Botafogo-SP e América-MG deve ser marcado pela tensão e poucas oportunidades de gol, com ambas as equipes tentando estancar suas crises na Série B. Um resultado positivo pode ser decisivo para a sobrevivência na competição, e por isso, a partida é tratada como decisiva nos bastidores dos dois clubes.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.