Casal paraibano que morreu em incêndio no Ceará é velado em Campina Grande

O velório do casal paraibano que morreu durante um incêndio em um hotel da Praia de Iracema, em Fortaleza, acontece nesta terça-feira (30) em um cemitério particular do bairro do Velame, em Campina Grande. As vítimas do incêndio, que ocorreu no sábado (27), foram identificadas como Tarcício Pires Silva e Karina Carla Silveira Sposito.

Homenagens foram prestadas ao longo da madrugada e o sepultamento do casal está marcado para acontecer no mesmo cemitério particular, às 11 horas. Tarcísio e Karina Carla deixam quatro filhos e netos.

De acordo com informações da TV Paraíba, o casal e um cachorro de estimação estavam em um hotel que também possuía apartamentos para moradia. Eles compraram um flat no 10° andar do hotel há alguns meses e estavam vivendo há poucos dias na capital cearense.

Tarcísio e Karina Carla também eram proprietários de uma metalúrgica em Campina Grande. Nas redes sociais, a empresa divulgou uma nota lamentando o falecimento do casal.

“Perdemos não apenas líderes exemplares, mas também amigos queridos que sempre nos inspiraram com sua dedicação, integridade e humanidade”, diz a publicação. “A saudade será imensa, e seus legados permanecerão vivos em nossos corações e no trabalho que continuaremos a desenvolver em sua memória”, afirma a nota.

As causas do incêndio estão sendo investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista de Fortaleza.

Entenda o caso

O incêndio atingiu o apartamento em que o casal estava por volta das 1h40, na Praia de Iracema, em Fortaleza. Testemunhas relataram que começaram a ouvir os gritos das vítimas por socorro. Na ocasião, os moradores de outros prédios saíram na rua e alertaram as autoridades.

Quando estavam aguardando a chegada do resgate, Tarcísio tentou segurar na cortina do quarto com o corpo do lado de fora da janela, mas as chamas o atingiram e ele caiu do 10° andar. O corpo dele atingiu as grades e ele morreu no local.

“Ele tentou se segurar pela cortina, com o corpo do lado de fora, mas tava muita labareda e ele não se segurou. Acho que o fogo começou a queimar ele e ele se soltou, foi um choque pra nós”, disse uma testemunha à TV Verdes Mares, aos prantos, enquanto relembrava o caso.

Não houve feridos pelas chamas além do casal que morreu, mas algumas pessoas sofreram ferimentos leves devido a quedas quando corriam pelas escadas e corredores do hotel.

A causa do incêndio ainda é desconhecida pelas autoridades competentes. O Corpo de Bombeiros informou que realiza uma perícia para saber o motivo.

O Corpo de Bombeiros também afirmou que o estabelecimento possui certificado válido garantindo que cumpre as normas de segurança em caso de incêndio.