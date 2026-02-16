Por MRNews



Inseminação artificial e pacto com Szafir: Xuxa revela detalhes íntimos da gravidez de Sasha

No mais recente episódio do documentário que celebra seus 60 anos de vida e carreira, Xuxa Meneghel abriu o coração e revelou bastidores inéditos sobre a concepção de sua filha, Sasha Meneghel, fruto do relacionamento com o ator Luciano Szafir. A revelação surpreendeu o público ao mostrar que o nascimento da herdeira da “Rainha dos Baixinhos” envolveu um acordo consciente entre os dois e a realização de inseminação artificial.

A produção, transmitida pela Globoplay, tem mexido com as emoções dos fãs ao revelar lados pouco conhecidos da apresentadora. Entre memórias de infância, a trajetória meteórica na televisão e histórias amorosas, Xuxa dedicou um momento especial para contar como decidiu ser mãe — mesmo sem estar, na época, em um relacionamento formal com Szafir.

A decisão de ser mãe, com ou sem casamento

Segundo a própria Xuxa, a maternidade era um desejo antigo, mas a apresentadora não estava disposta a esperar pelo “parceiro ideal”. Determinada, ela propôs a Luciano Szafir que se tornasse o pai de seu filho, mesmo sem a necessidade de viverem como casal tradicional. Ambos entraram em consenso e deram início ao processo de inseminação artificial, método escolhido por questões de segurança, conforto e privacidade.

BBB25; Guilherme revela sonho pessoal que pretende realizar após o reality

Morre Virginia Giuffre; A Mulher que Enfrentou Epstein e a Realeza, Encontra Fim Trágico aos 41 Anos

“A gente não estava juntos, mas queria muito ser mãe. E ele topou. Fizemos um acordo, e tudo foi muito planejado. Sasha foi desejada e veio no tempo certo”, declarou Xuxa no documentário.

O acordo incluía também o compromisso de respeito mútuo na criação da filha e a ausência de disputas conjugais que pudessem afetar o desenvolvimento da menina. Luciano Szafir, que aparece emocionado na série documental, confirmou a história e afirmou que sempre teve uma relação de afeto e parceria com a apresentadora — mesmo nos momentos de afastamento.

Sasha Meneghel: uma filha amada desde antes de nascer

Hoje com 25 anos, Sasha Meneghel é formada em moda, casada com o cantor João Figueiredo e segue os passos da mãe como influenciadora e figura pública. Desde pequena, esteve sob os holofotes, mas com o cuidado constante de Xuxa para que sua imagem fosse preservada e respeitada.

A revelação sobre o método de concepção reforça ainda mais a imagem de Xuxa como uma mulher decidida, que sempre trilhou seus próprios caminhos — inclusive quando o assunto é maternidade.

Silvia Abravanel celebra casamento civil com Gustavo Moura e algo chama atenção

Renata vai dividir o prêmio do BBB25 com Eva? Campeã se pronuncia

Fãs aplaudem coragem e transparência

Nas redes sociais, fãs e admiradores elogiaram a sinceridade de Xuxa. Comentários destacaram o exemplo de liberdade e autonomia feminina na escolha da maternidade fora dos padrões tradicionais. Muitos também parabenizaram a apresentadora pela maneira respeitosa como sempre lidou com a paternidade ao lado de Luciano Szafir.

O documentário, além de trazer revelações inéditas como essa, reafirma o legado de Xuxa não só como ícone da TV brasileira, mas também como mulher forte, sensível e à frente de seu tempo.

Tags: Xuxa, Sasha Meneghel, Luciano Szafir, inseminação artificial, maternidade, documentário Xuxa 60 anos, celebridades, MRNews.

Sasha Meneghel Brinca com o Futuro: Gravidez em 2024?

A filha única da icônica apresentadora brasileira Xuxa Meneghel, Sasha Meneghel, agitou as redes sociais recentemente ao compartilhar os resultados de um teste virtual que prevê seu futuro nos próximos três anos. Publicado em 1º de abril de 2023, o teste inusitado mostrou uma imagem de uma barriga de grávida, indicando possivelmente uma gravidez nos anos de 2024, 2025 e 2026.

A postagem gerou imediatamente um grande burburinho entre os seguidores de Sasha, que expressaram seus parabéns e entusiasmo pela possível gravidez. Em resposta, a modelo e profissional de moda brincou na legenda, questionando de maneira bem-humorada se sua mãe, Xuxa, estaria feliz com a notícia.

Apesar da repercussão, é importante ressaltar que não há confirmação oficial sobre a gravidez de Sasha. A jovem, conhecida por manter sua vida pessoal reservada, raramente compartilha detalhes sobre seu casamento e família nas redes sociais.

Sasha é fruto da união entre Xuxa Meneghel e o empresário Luciano Szafir, e, mesmo com um relacionamento de idas e vindas entre os pais, Xuxa revelou recentemente em uma entrevista sua empolgação em se tornar avó em breve.

A notícia da possível gravidez de Sasha alcançou destaque na imprensa internacional, evidenciando a relevância da família Meneghel em todo o mundo. Enquanto os fãs aguardam por mais informações, permanecem na torcida para que o teste virtual se torne uma realidade emocionante.

O futuro da família Meneghel continua a ser um assunto de interesse público, e os seguidores aguardam ansiosos por novas revelações sobre essa possível nova fase na vida de Sasha.

Queen sai no BBB24

No contexto da dinâmica do BBB24, os Paredões quintuplos SÃO NOVIDADE, aí menos nesta temporada. A expectativa no universo dos reality shows. Com a complexidade de escolher entre cinco participantes, a decisão do público ganha contornos imprevisíveis.

E logo que o programa acabou, a Evaristo UOL BBB24 COMEÇOU a bombar. Mergulhar nas nuances das interações entre os telespectadores e os concorrentes, pretendemos desvendar os padrões de preferência que emergem nesses momentos cruciais, proporcionando uma análise aprofundada das estratégias e carismas que podem influenciar o destino dos participantes frente ao desafiador Paredão quintuplo.

ATUALIZADA ENQUETE AQUI

O programa começou com a eliminação de Nizam. Na sequência Tadeu já anunciou um novo paredão, mas que começaria após a escolha se um novo líder