O mais velho dos quatro Beatles faz 84 anos

Foto/Reprodução.

John Lennon era de outubro de 1940. Tinha 40 anos quando foi assassinado em dezembro de 1980. George Harrison, o caçula dos Beatles, era de fevereiro de 1943. Tinha 58 anos quando morreu de câncer em novembro de 2001.

Paul McCartney é de junho de 1942. Acabou de fazer 82 anos. E Ringo Starr, o mais velho dos quatro, é de sete de julho de 1940. Completou 84 anos neste domingo.

Ringo Starr nasceu Richard Starkey. Era um menino pobre e doente. Em 1962, com 22 anos, tocava bateria num dos muitos conjuntos de Liverpool, sua cidade. Foi quando a vida lhe mostrou que seria um homem de muita sorte.

Em 1962, os Beatles, um dos conjuntos de Liverpool, assinaram contrato com a gravadora EMI. Àquela altura, os Beatles eram John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Pete Best.

O produtor da gravadora, George Martin, não gostou de Pete Best e mandou trocar o baterista. Os Beatles, então, passaram a ser John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

Em 1964, quando, já famosos, os Beatles fizeram sua estreia no cinema, Ringo se revelou um ator adorável. Em A Hard Day’s Night, ele se destacou atuando, e o filme tem até um intermezzo criado somente para ele.

Em 1965, no segundo filme (Help!), a trama foi construída em cima de Ringo, e é ele que vemos perseguido pelos malucos de uma seita oriental nessa comédia não menos maluca dirigida por Richard Lester.

Ringo nunca foi um grande baterista. Estava longe dos grandes do rock, como Keith Moon, do Who, ou John Bonham, do Led Zeppelin. Muito mais longe ainda de Art Blakey, Gene Krupa ou Buddy Rich, gigantes do jazz.

Mas, na bateria, ninguém pode negar que Ringo tem uma assinatura. E essa assinatura se incorporou ao som dos Beatles. Marcou muito positivamente o som dos Beatles.

Ringo não era bom cantor. Nos discos dos Beatles, com sua voz anasalada, cantava sempre uma música. Como Boys,Yellow Submarine ou With a Little Help From My Friends. Boys fazia sucesso nos shows da banda.

Ringo também nunca se destacou como compositor. Mas Octopus’s Garden leva o seu nome. E é uma das ótimas faixas do álbum Abbey Road.

Se não era um grande baterista, cantava mal e nunca se destacou como compositor, o que fez Richard Starkey ser Ringo Starr? Muitos dirão que a sorte, uma grande sorte na vida.

Longe dos Beatles, Ringo gravou muitos discos com uma meia dúzia de sucessos – It Don’t Come Easy, Photograph – e formou sua all star band. Com ela, aos 84 anos, permanece na estrada. É da paz e do amor e aparece sempre com os dedos em V.