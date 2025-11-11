Parceria entre instituições leva formação em curso gratuito de Suinocultura Básica em São José do Seridó

Em uma parceria entre a Prefeitura Municipal de São José do Seridó, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAPE), a Colônia de Pescadores Z-62, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-RN) e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jardim do Seridó, será realizado no município o Curso de Suinocultura Básica.





Com carga horária de 30 horas, o curso acontecerá entre os dias 18 e 22 de agosto de 2025, sempre das 12h às 18h, na sede da Colônia de Pescadores Z-62, localizada na Avenida Pedro Medeiros de Brito, nº 88, no bairro Nova Bonita.





O objetivo da capacitação é fornecer aos participantes conhecimentos teóricos e práticos sobre a criação e manejo de suínos, abordando temas como nutrição, sanidade, bem-estar animal, instalações apropriadas e gestão da produção, sempre com foco na sustentabilidade e na eficiência.





Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura para realizar o agendamento prévio, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O contato também pode ser feito pelo telefone (84) 9 8660-9780. A inscrição será efetivada no dia da abertura do curso, no próprio local das aulas.