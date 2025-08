Atendimento presencial para emissão do Cartão SUS será até 11h30 nesta sexta-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa à população que o sistema presencial de atendimento do Cartão SUS funcionará, nesta sexta-feira (1), até as 11h30. A mudança no horário ocorre excepcionalmente, já que volta ao normal na próxima quarta-feira (6). A sede do serviço para emissão do cartão do Sistema Único de Saúde fica na Avenida Rui Barbosa, s/n, no bairro da Torre (prédio do antigo Lactário da Torre).

A mudança no expediente foi motivada por conta da realização de um serviço de dedetização preventiva no local. A ação tem como objetivo garantir o controle de pragas urbanas e a segurança sanitária do ambiente, frequentado por dezenas de pessoas diariamente. Lembrando que o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e o telefone para contato é o (83) 3213-7637.

“Nossa sede tem que seguir a excelência dos padrões sanitários e quem deve ser beneficiado com a medida é justamente o nosso usuário, que procura diariamente o atendimento presencial do Cartão SUS, que será retomado normalmente a partir das 8h da manhã da próxima quarta-feira”, afirmou a coordenadora do Cartão SUS em João Pessoa, Deborah Cavalcanti.

Aplicativo – Na Capital, a emissão do Cartão SUS pode acontecer também por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que está disponível para celulares com sistemas operacionais Android e IOS.

Transferência é presencial – Quem chegou em João Pessoa recentemente vindo de outro município ou estado, precisa fazer a transferência do documento. Nesta situação, o atendimento é ofertado de forma presencial, na sede do Cartão SUS. Para isso, é necessário apresentar comprovante de residência no nome do usuário e seus documentos pessoais originais. Todo esse trâmite só pode ser realizado pelo próprio usuário ou por um parente de primeiro grau, com as devidas comprovações.

Comprovantes – São aceitos como comprovante de residência os seguintes documentos: contrato de aluguel em vigor, devidamente assinado; contas de água, luz, telefone fixo e celular; fatura de cartão de crédito; declaração anual de imposto de renda; boleto bancário de plano de saúde; mensalidade escolar ou de condomínio; guia de IPTU ou carnê de IPVA; certificado de registro e licenciamento de veículos; multa de trânsito; escritura ou certidão do imóvel.