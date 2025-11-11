João Pessoa terá expediente facultativo na segunda-feira

Foto: Dayse Euzébio/Secom-JP. Foto: Dayse Euzébio/Secom-JP

A Prefeitura de João Pessoa determinou facultativo o expediente da segunda-feira (4), véspera de feriado estadual de 5 de agosto, em que se comemora o aniversário de João Pessoa e dia de Nossa Senhora das Neves, padroeira da Capital.

Com a medida, os servidores da Capital terão um feriado prolongado de quatro dias a partir deste sábado.

Apesar da folga, a prefeitura informou que os serviços considerados essenciais para atendimento à população serão mantidos.

Após o expediente desta sexta-feira (1º), os veículos oficiais devem ser recolhidos às suas secretarias de origem ou ao Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. Ele só voltarão a circular na manhã da quarta-feira (6). Excetua-se a isso os veículos a serviço.

Expediente nas repartições públicos estaduais

Por enquanto, as repartições ligadas ao Governo da Paraíba vão ter expediente normal na próxima segunda-feira (4).

Segundo a assessoria da Secretaria de Administração informou ao Conversa Política, ainda não houve deliberação sobre a determinação de ponto facultativo na véspera de feriado.

Feriado estadual de 5 de agosto

No dia de agosto, todas as repartições públicas do estado e municípios estarão com funcionamento apenas de serviços essenciais. A data passou a ser considerada feriado desde 2015, quando passou a ser considerada a data magna da Paraíba.

Na capital paraibana, o dia 5 de agosto também marca a fundação da cidade, que em 2023 comemora 440 anos de idade, além de ser o período no ano em que se é comemorado a tradicional Festa das Neves, que homenageia a padroeira da cidade, Nossa Senhora das Neves.

Leia também:

Roberto Carlos em João Pessoa: veja esquema de trânsito e transporte