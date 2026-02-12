Suzete Pereira,Gestora da Assistência Social de São José do Seridó participa de reunião estadual do Coegemas em Mossoró

A secretária municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social de São José do Seridó, Suzete Pereira, representou o município e toda a região do Seridó na Reunião Descentralizada do Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social (Coegemas), realizada nesta quinta-feira, 31, em Mossoró, no Oeste potiguar.

Integrante do colegiado estadual do Coegemas, Suzete representa a 4ª região, que abrange os municípios do Seridó Ocidental e Seridó Oriental. O encontro reuniu gestores e autoridades da assistência social de diversas cidades do Rio Grande do Norte.

Durante o evento, a secretária esteve ao lado de nomes como Karina Bezerra, secretária executiva do Coegemas; Shirley Targino, secretária municipal de Assistência Social de Mossoró; e Dalva Vieira, secretária de Assistência Social de Viçosa.

A presença de Suzete Pereira na reunião reforça seu comprometimento e da gestão municipal de São José do Seridó RN, com o fortalecimento das políticas públicas de assistência social, voltadas especialmente à proteção e promoção de famílias em situação de vulnerabilidade social na região.