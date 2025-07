Corpo de Preta Gil será velado na 6ª feira, no Theatro Municipal

Por MRNews



O corpo da cantora Preta Gil será velado na sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

De acordo com comunicado da família nas redes sociais, a cerimônia será aberta ao público das 9h às 13h.

Vítima de câncer, Preta morreu no domingo (20) aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, após uma piora no seu quadro de saúde. Ela estava no país para fazer um tratamento experimental para combater a doença, que foi diagnosticada em 2023.

Circuito

Decreto assinado pelo prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes, publicado hoje (22), cria o “Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil” no centro da cidade.

De acordo com as considerações do decreto, Preta Gil foi “decisiva” na retomada do carnaval de rua no centro e contribuiu para que o local se tornasse um “espaço urbano de cidadania cultural.” “O Bloco da Preta, fundado em 2009, é uma das mais relevantes expressões do carnaval carioca reunindo milhões de pessoas nas ruas do centro do Rio de Janeiro”, diz o texto.

O trajeto do Circuito Preta Gil terá concentração na Rua 1º de Março, no trecho entre a Rua do Rosário e a Rua do Ouvidor, e desse ponto seguirá até a Avenida Presidente Antônio Carlos, na altura da Rua Araújo Porto Alegre.

