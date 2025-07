Confira a foto premiada em concurso do Museu do Futebol que registra a torcida do Botafogo-PB

A estudante de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Rebecca Narriê, foi uma das vencedoras do Concurso de Fotografia do Museu do Futebol 2025, que este ano teve como tema as torcidas brasileiras. Seu trabalho destacou-se entre centenas de inscritos ao capturar com sensibilidade e força a paixão da torcida do Botafogo-PB.

Museu do Futebol de São Paulo. (Foto: Divulgação)

A fotografia premiada foi registrada durante a recepção dos torcedores ao ônibus da delegação botafoguense, no jogo de volta da final do Campeonato Paraibano 2025, quando o Belo enfrentou o time do Sousa. A imagem mostra a emoção fervorosa dos fãs na chegada do clube, em uma cena marcada pela vibração coletiva, fumaça de sinalizadores e gestos de apoio apaixonado.

Rebecca Narriê é estudante de Jornalismo. (Foto: Arquivo pessoal)

A imagem nasceu de uma atividade acadêmica, realizada na disciplina de Jornalismo Fotográfico, ministrada pela professora Agda Aquino. Motivada pelo resultado da produção em sala, Rebecca decidiu inscrever a foto no concurso e foi selecionada entre as 20 vencedoras de todo o Brasil.

Sua conquista representa não apenas um mérito pessoal, mas também evidencia o potencial transformador do ensino público, da formação crítica no jornalismo e da força simbólica do futebol como expressão popular. Confira abaixo a fotografia de Rebecca Narriê.

(Foto: Rebecca Narriê)

