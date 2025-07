Comunidades ribeirinhas reconhecem importância do trabalho de desassoreamento feito pela Defesa Civil

Uma ação preventiva e fundamental para as comunidades ribeirinhas. Assim pode ser definido o trabalho de limpeza e desassoreamento dos rios, lagos e lagoas realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP), que tem apoio e reconhecimento dos moradores das comunidades ribeirinhas.

No primeiro trimestre deste ano, a Defesa Civil executou cerca de 12.682,08 metros de trechos, em 2.945,51 horas de trabalho, removendo e destinando ao aterro sanitário 2.723,90 toneladas de resíduos sólidos. Esse trabalho beneficia diversos rios e visa mitigar os impactos das inundações nos rios da Capital.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, esta ação é de extrema importância para os moradores dessas áreas. “O desassoreamento garante a fluidez das águas, evita alagamentos, inundações e proliferação de doenças, ou seja, estamos minimizando os impactos que as comunidades riberinhas enfrentam, sobretudo no período chuvoso”, afirmou.

Apoio da comunidade – Os moradores das áreas ribeirinhas reconhecem o trabalho feito pela Defesa Civil. Francisco Carlos, que há 20 anos mora na Comunidade da Penha, o desassoreamento do Rio Cabelo tem sido a salvação para as pessoas que antes sofriam com os transtornos causados pelas inundações e tinham as casas ‘invadidas’ pelas águas.

“A limpeza do rio favorece todos os moradores aqui da Praia da Penha em todos os aspectos. Primeiro porque a água escorre normalmente e não alaga as ruas nem as casas das pessoas que moram às margens do rio e, segundo, porque a retirada da lama e do lixo diminui muito a quantidade de insetos aqui na comunidade, o que é bom para todos nós”, disse o morador.

Já Geraldo Domingos, morador do Bairro São José, conta que a comunidade já passou por muitas dificuldades com as cheias do Rio Jaguaribe, quando as águas subiam e invadiam as casas, mas com o trabalho de limpeza realizado pela Defesa Civil, que permite o escoamento das águas, nunca mais houve transbordamento.

“Eu moro aqui há 31 anos e já vi essas águas subirem até 1,5 m. Mas desde que o desassoreamento passou a ser feito com regularidade não temos esse problema. Esse trabalho beneficia não só o Bairro São José, mas todas as comunidades ribeirinhas, como a Tito Silva, no Miramar, a São Luís, no Bessa e todas as outras”, disse.

Grande problema – Kelson Chaves ressaltou ainda que o lixo descartado de forma inadequada na via pública é um grande problema. Na maioria das vezes esses resíduos vão parar nos rios, gerando impactos negativos para o meio ambiente, uma vez que impedem o escoamento normal das águas e afetam a fauna e a flora dessas áreas.

“Existem trechos de rios onde a gente não consegue ver a água devido ao grande acúmulo de resíduos sólidos. Nós retiramos sacolas plásticas, garrafas pet e latas. Parte desse material e carreado pela água pluvial, através das galerias, e outra é colocada nas margens, pois já retiramos geladeiras, sofás, colchões e até uma moto”, contou Kelson Chaves.

Programação – O desassoreamento dos rios segue um cronograma que possibilita o deslocamento das máquinas para outros trechos de rios e lagos que apresentem situações graves e necessitem de urgência na execução do serviço. Atualmente o trabalho está sendo executado no Rio Cuiá – no Valentina e às margens da PB 008 –, e no Rio Laranjeiras.

Legalidade das ações – A Defesa Civil opera nos rios com base na Lei nº 12.651, de maio de 2012, que autoriza execução de ações em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da Defesa Civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas, o que está evidenciado em nosso Município, cortado por vários rios, a exemplo do Rio Jaguaribe, que margeia bairros e comunidades importantes da Capital e que, graças às ações preventivas efetivadas, não tem sofrido com grandes transbordamentos e inundações registrados em um passado recente.

Como acionar a Defesa Civil – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199 ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.’