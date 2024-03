onde assistir ao vivo, escalações e estatísticas

Itabaiana x Botafogo-PB é o próximo desafio do Belo na Copa do Nordeste 2024. A partida acontece neste domingo, às 16h, no Estádio Barretão, em Lagarto, e é válida pela 7ª rodada do regional.

+ Copa do Nordeste 2024: clubes participantes, grupos, cotas, regulamento e onde assistir

O Botafogo-PB vem de empate sem gols no Clássico Tradição. O jogo contra o Treze foi fora de casa, ou seja, o Belo tem mais um desafio longe de João Pessoa. O Alvinegro da Estrela Vermelha é sexto colocado do Grupo A.

Do outro lado, o Itabaiana vem de derrota em casa para o Maranhão. Agora o time sergipano tem mais uma chance de jogar dentro dos seus domínios para vencer e sair da lanterna do Grupo B.

Estatísticas dos times

ITABAIANA: 8º do Grupo B | 6p | 6j | 1v | 0e | 5d | 7gp | 13gc | -6sg

8º do Grupo B | 6p | 6j | 1v | 0e | 5d | 7gp | 13gc | -6sg BOTAFOGO-PB: 6º do Grupo A | 9p | 6j | 2v | 3e | 1d | 4gp | 3gc | 1sg

Dia, horário e local de Itabaiana x Botafogo-PB

Dia: 24 de março (domingo)

24 de março (domingo) Horário: 16h

16h Local: Estádio Barretão, em Lagarto

Transmissão de Itabaiana x Botafogo-PB

Onde assistir: Nosso Futebol.

Nosso Futebol. Onde ouvir: a Rádio CBN Paraíba transmite as emoções de Itabaiana x Botafogo-PB, com narração de Raelson Galdino , comentários de Expedito Madruga e reportagens de Phillipy Costa .

a transmite as emoções de Itabaiana x Botafogo-PB, com narração de , comentários de e reportagens de . Onde acompanhar: o Tempo Real do ge Paraíba começa uma hora antes de a bola rolar no Barretão.

Escalações prováveis

Itabaiana: Jefferson, Chiquinho Alagoano, Gabriel Caran, Thiago Papel e Léo Carvalho; Vitão, Bruno Sena, Marcelinho e Wendel; Cleitinho e João Vitor. Téc.: Aílton Silva.

Jefferson, Chiquinho Alagoano, Gabriel Caran, Thiago Papel e Léo Carvalho; Vitão, Bruno Sena, Marcelinho e Wendel; Cleitinho e João Vitor. Aílton Silva. Botafogo-PB: Dalton, Lenon, Reniê, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo, Thallyson e Bruno Leite; Dudu, Kiko e Pipico. Téc.: Moacir Júnior.

Arbitragem

Árbitro principal: Francisco Naydson Albuquerque de Souza (CE)

Francisco Naydson Albuquerque de Souza (CE) Assistente 1: Eleuterio Felipe Marques Junior (CE)

Eleuterio Felipe Marques Junior (CE) Assistente 2: Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (CE)

Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (CE) Quarto árbitro: Michael Vinicius Santos Freitas (SE)

Dia a dia do Botafogo-PB

O Belo se reapresenta para iniciar a preparação para encarar o Itabaiana, pela Copa do Nordeste. O treinamento é na Maravilha do Contorno.

O time do técnico Moacir Júnior encerra a preparação para a penúltima rodada do Nordestão.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba