11 opções que você não pode deixar de conhecer

A Paraíba é um celeiro de lugares que encantam. As cidades turísticas da Paraíba possuem estrutura de acomodação, riqueza histórica e cultural, além de paisagens paradisíacas. Pensando nisso, o Jornal da Paraíba te apresenta 10 opções de cidades que você não pode deixar de conhecer ao visitar a Paraíba!

As cidades turísticas da Paraíba estão espalhadas por várias regiões. Para além do Litoral, onde há várias praias belíssimas, há também cachoeiras, montanhas, e vários lugares charmosos em regiões como o Brejo e o Curimataú (confira abaixo).

Cidades turísticas da Paraíba

Areia

Localizada no Brejo paraibano, a cidade de Areia é uma das queridinhas dos turistas que visitam a Paraíba pelo clima ameno e também pela beleza característica de uma cidade histórica.

Areia tem cerca de 420 imóveis tombados dos séculos XVIII e XIX, além de vários prédios históricos, como o Theatro Minerva, inaugurado 50 anos antes do primeiro teatro aberto na capital paraibana, João Pessoa.

Os principais atrativos para turistas em Areia são os pontos históricos, como o Casarão José Rufino, o Museu de Pedro Américo, Theatro Minerva, e os diversos engenhos abertos à visitação.

Há diversas opções de hospedagem em Areia, desde hotéis mais tradicionais como também os que proporcionam experiências com a natureza, através de hospedagem em cabanas.

Os turistas também podem aproveitar as atrações culturais realizadas em Areia durante a Rota Cultural Caminhos do Frio, evento realizado anualmente em várias cidades do Brejo paraibano.

Bananeiras

Potência do turismo rural paraibano, a cidade de Bananeiras, localizada no Brejo, também é uma ótima opção para quem gosta de curtir um clima ameno, com hospedagens luxuosas.

Em Bananeiras, os turistas também encontram casas que remetem a outras épocas da história, além de paisagens preservadas e típicas de uma cidade que se desenvolveu ao redor do turismo.

A gastronomia local também é um forte atrativo turístico de Bananeiras, bem como a programação cultural da cidade, famosa também pelos shows que promove durante as festas de São João.

Os turistas podem conhecer locais como o Engenho Goiamunduba, além da Igreja do Cruzeiro de Roma e o Túnel histórico ferroviário.

A rede hoteleira de Bananeiras disponibiliza de hospedagens em hotéis e, principalmente, em condomínios luxuosos, administrados diretamente pelos proprietários dos apartamentos ou casas.

Cabaceiras

A cidade de Cabaceiras, no Cariri paraibano, é conhecida em todo o Brasil como “Roliúde Nordestina”. O município recebe continuamente equipes de filmagens cinematográficas, como a do filme “O Auto da Compadecida”, cujo texto foi escrito por Ariano Suassuna.

É justamente por ser a Roliúde Nordestina que Cabaceira atrai muitos turistas. Na cidade, os visitantes podem conhecer a famosa igreja matriz local, além de casas históricas e de pontos comerciais famosos pela venda de produtos em couro, carro chefe do empreendedorismo na região.

Como atrativo cultural, Cabaceiras promove anualmente a Festa do Bode Rei, onde há exposição e venda de alimentos à base de leite, além de shows musicais e competições típicas locais.

Na região de Cabaceiras há, ainda, o Lajedo de Pai Mateus – um lugar com formação rochosa diferenciada, onde os turistas podem observar o céu nordestino.

Araruna

O município de Araruna, no Agreste paraibano, recebe turistas de várias partes do Brasil e do mundo principalmente pela famosa Pedra da Boca.

Os turistas visitam a região para observar a paisagem e, também, para praticar esportes radicais como voos de asa delta e parapente.

Na região existem vários guias especializados em proporcionar passeios seguros na região, bem como hospedagem e estabelecimentos do setor de alimentação.

João Pessoa

Na capital paraibana João Pessoa, há diversas opções de passeios. Desde as praias mais famosas, como a de Cabo Branco, até o Centro Histórico, os turistas podem se divertir e contemplar belas paisagens.

Quem curte um dia de praia não pode ir em João Pessoa e não conhecer as Piscinas Naturais dos Seixas, com saída da praia da Penha, de catamarã, até as piscinas onde é possível fazer mergulho.

Já para quem curte um bom passeio cultural, o Centro Histórico de João Pessoa é o lugar que não se pode deixar de conhecer. Localizado em uma área nos bairros do Centro, Róger, Jaguaribe, Tambiá e Varadouro, que abrange a região onde a cidade surgiu, em 1585, o Centro Histórico possui mais de 700 edificações, além de ruas, praças, parques e outros lugares históricos.

Ainda em João Pessoa há também o farol do Cabo Branco, localizado no bairro de mesmo nome e próximo à Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes. O local oferece uma visão privilegiada do mar da capital paraibana e está aberto à visitação gratuita. Segundo a Secretaria de Turismo de João Pessoa (Setur), o farol está funcionando normalmente e possui um estacionamento para quem for de carro.

Cabedelo

A cidade de Cabedelo, na Região Metropolitana de João Pessoa, também é uma das cidades mais visitadas pelos turistas.

Em Cabedelo, há vários passeios em belas praias, como os passeios para a ilha de Areia Vermelha, onde há vários corais e especialistas em mergulho.

Também em Cabedelo há o famoso pôr do sol na Praia do Jacaré, onde os turistas podem apreciar a paisagem ao som do bolero de ravel.

Conde

O Conde é uma cidade localizada no Litoral Sul da Paraíba, a aproximadamente 40 km de João Pessoa e é uma das principais cidades turísticas da Paraíba. O município possui praias belíssimas, sendo as principais: Barra de Gramame, praia do Amor, Carapibus, Jacumã, Tabatinga, Coqueirinho, Arapuca e Tambaba.

Com praias paradisíacas, é possível conhecer a Costa do Conde de buggy. No território, há a chamada trilha dos mirantes, formações rochosas naturais, que permitem ter uma visão privilegiada de todo o cenário. Entre eles, o Dedo de Deus, que é o mais famoso, o mirante das Tartarugas e o Castelo da Princesa.

Campina Grande

Em Campina Grande, no Agreste da Paraíba, o principal atrativo cultural é a festa de São João, que é realizada anualmente, entre junho e julho, e dura 30 dias.

Mas, fora do período junino, os turistas também podem conhecer vários pontos da Rainha da Borborema, como é carinhosamente chamada por sua população.

Localizado no Centro da cidade, o Açude Velho é o principal cartão postal de Campina Grande. No largo do açude foi construído o Museu de Arte Popular da Paraíba, conhecido como Museu dos Três Pandeiros, projetado por Oscar Niemeyer.

O museu, que por si só também é um ponto turístico, recebe exposições como a “Armorial 50”, que celebrou a obra de Ariano Suassuna, e é aberto à visitação.

Campina Grande também tem lugares como a Vila Sítio São João, um espaço privado que simula a vida na zona rural, e a Vila do Artesão, onde os turistas podem conhecer e comprar peças em artesanatos.

Há vários restaurantes tradicionais que disponibilizam comidas típicas e hotéis com estrutura ideal para quem gosta de boa hospedagem.

Ingá

A cidade de Ingá, no Agreste paraibano, é mundialmente conhecida pelas Itacoatiaras – formações rochosas com artes rupestres. O Sítio Arqueológico Itacoatiaras Rio Ingá é considerado patrimônio cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde o ano de 1944.

O lugar é considerado o primeiro monumento rupestre protegido no Brasil, conhecido também por sua importância histórica. Nas pedras existem gravuras de representações figurativas.

As pedras do sítio são cercadas por um rio que corre na região. Quando está cheio, o rio forma pequenas cachoeiras, que possibilitam aos turistas e visitantes a prática de esportes radicais, além de trilhas.

Além das Itacoatiaras, em Ingá os turistas também visitam o Memorial do Cuscuz, um lugar onde a empresária Dona Lia preserva a história de sua família com a produção de cuscuz artesanal.

Sousa

A cidade sorriso, como é conhecida Sousa, é famosa pelo Vale dos Dinossauros. A região é uma unidade de conservação localizada no sítio Passagem de Pedras, reconhecido como um dos sítios paleontológicos mais importantes do mundo.

Especialistas acreditam que a região abrigou cerca de 80 espécies de dinossauros, em uma área de 704 quilômetros. Os turistas podem ter acesso ao local por meio de passarelas e mirantes, e além das pegadas de dinossauros é possível conhecer também um pouco mais da história da própria região, no museu instalado no espaço.

Maturéia

A cidade de Maturéia, no Alto Sertão da Paraíba, é famosa pelo Pico do Jabre, o ponto mais alto do estado, com 1.197 metros.

O Pico do Jabre está localizado na Serra da Teixeira, na região de Maturéia, e dispõe de vários passeios e trilhas, onde os turistas podem caminhar, observar e conhecer a natureza local.

A área é cercada por uma extensa vegetação, além de fauna rica em várias espécies de pássaros.

O turista que visita o Pico do Jabre tem uma visão panorâmica de até 130 km de extensão, visualizando também os estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco.