Treze tem PV invadido e uniformes roubados em ano de fracassos em campo

Nada é tão ruim que não possa piorar foi o ditado que entrou em voga no ano do centenário do Treze. Em 2025, o clube completa 100 anos, mas não vai ter nada para comemorar. A atual temporada reservou ao clube uma eliminação na semifinal do Paraibano para o rival, Botafogo-PB, e uma queda precoce na 1ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro, nesse domingo. Um dia depois, a sede do Galo, o Presidente Vargas, foi alvo de criminosos, que invadiram o estádio e roubaram os uniformes de jogo e de treino do clube.

Estádio Presidente Vargas, Treze. João Brandão Neto / ge

Sobrou até para o mascote, o glorioso Galo Doido, que teve também sua camisa do Treze roubada na ação dos criminosos. O triste crime, que, segundo o clube, vai ser notificado pela diretoria em um Boletim de Ocorrência junto às autoridades, acaba por ser mais um episódio trágico, dessa vez fora do campo, em um ano que por si só é histórico e que naturalmente gera esperanças de dias melhores.

O que acabou não acontecendo. O clube acumulou fracassos em campo e em nenhum momento levou alegrias realmente perenes aos seus torcedores. O Treze caiu na Pré-Copa do Nordeste para o Ferroviário, após empolgar depois da uma vitória sobre o Santa Cruz.

Caiu nas semifinais do estadual, perdendo para o Botafogo-PB, e viu o Serra Branca ser eliminado para o Sousa, na outra semifinal, mas com mais pontos que o Galo, garantindo vaga para a Série D e tirando ela do Galo.

Treze perdeu em casa para o América-RN e foi eliminado da Série D. (Foto: Nill Pereira / Treze)

O Treze, então se viu com apenas uma bala Ou melhor, duas. Mas para acertar um alvo sempre difícil, o de subir de divisão. O Treze precisava chegar à Série C para garantir uma vaga no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Ou torcer para um acesso do Sousa, que, mesmo em caso de queda na Quarta Divisão por parte do Galo, o Alvinegro se garantiria na Série D do ano que vem, visto que o Sousa iria disputar a C, nessa hipótese.

O fato é que tudo deu errado. Treze e Sousa pouco empolgaram, pouco ficaram na zona de classificação e acabaram morrendo abraçados. Foram eliminados na mesma rodada, uma antes da última da 1ª fase. Acabando toda a possibilidade do Galo da Borborema jogar alguma série do futebol brasileiro.

O Treze agora se junta ao maior, rival, o Campinense, num cenário agonizante. Os dois maiores clubes de Campina Grande vão disputar apenas o Campeonato Paraibano em 2026, torneio que cada vez é mais sufocado dentro do calendário do futebol brasileiro. A atividade profissional dos dois clubes, no ano que vem, não deve chegar a dois meses. Uma realidade triste para o estado, como é também a da violência, que fez do Galo, nesta segunda-feira, mais uma vítima.

