Celest dá início as matrículas para 700 vagas gratuitas em cursos de idiomas e Libras

O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest), vinculado à Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), deu início às inscrições para 700 vagas gratuitas nos cursos de Inglês, Francês, Espanhol, Alemão e Língua Brasileira de Sinais (Libras) para o segundo semestre de 2025. As inscrições são gratuitas e ocorrem de forma presencial e online e as aulas estão previstas para começar em 11 de agosto.

Nesta segunda-feira (21), as inscrições foram abertas presencialmente para alunos do Ensino Fundamental II (a partir do 6º ano) da Rede Municipal de Ensino, na sede do Celest (Avenida Epitácio Pessoa, 1.840). No próximo sábado (26), a partir das 8h, será a vez dos servidores e professores do Município, bem como do público em geral, com inscrições exclusivamente online através deste link, disponibilizado no site do Celest.

A diretora do Celest, Jéssica Holanda, reforçou a necessidade de atenção aos requisitos. “Todos os candidatos adultos necessitam informar um e-mail válido no ato da inscrição online, obrigatoriamente Gmail, para o preenchimento do formulário e recebimento da confirmação, caso contrário terão a inscrição invalidada”, explicou.

A documentação comum exigida na matrícula inclui cópias de CPF (aluno e responsável), RG do responsável, identidade e certidão de nascimento do aluno, comprovante de residência atualizado, comprovante de escolaridade e uma foto 3×4. Os cursos têm duração de até três anos, divididos em seis semestres letivos, com aulas semanais e presenciais de duas horas e 30 minutos.

Benefícios e perspectivas – Jéssica Holanda explicou que a oferta de vagas é contínua e programada, dada a crescente procura por idiomas. Os alunos da rede municipal são o público prioritário, mas o Celest também atende adultos, professores e servidores municipais. Ela destacou a grande demanda por Inglês, Espanhol e, especialmente, Libras, que tem se tornado um foco importante pela inclusão e oportunidades de mercado. Francês e Alemão também são procurados.

Os cursos visam preparar os alunos para o futuro. “O aluno do Celest já sai com o nível de proficiência B1, que é o que é demandado no mundo inteiro, tanto para nível superior, mestrado, como para intercâmbios. Eles saem daqui falando um idioma”, afirmou a diretora. Ela expressou satisfação ao ver jovens da rede pública se qualificando e se sentindo preparados para exames como o Enem e para dialogar com turistas, o que facilita o ingresso no mercado de trabalho.

As aulas no Celest são dinâmicas, focadas na comunicação e utilizam metodologia ativa, com muitas práticas de conversação. Eventos extraclasse, como a Semana Intercultural e o Cine Celest, enriquecem a experiência dos alunos, promovendo a imersão cultural. A expectativa é que as 700 vagas sejam totalmente preenchidas, como em semestres anteriores.

O interesse pelas línguas estrangeiras no Celest é evidente em depoimentos como o de Alexandre José Pereira, pai de Arthur (13) e Igor (11), alunos da Escola Municipal David Trindade, em Mangabeira. Ele buscou vagas para seus filhos no curso de Inglês, um desejo dos próprios meninos que, segundo Alexandre, “querem fazer intercâmbio. Então, eles já querem começar a se preparar agora. Para quando estiver mais para frente, eles já estarem fluentes em inglês”.

A iniciativa dos filhos em buscar o curso de idioma demonstra a valorização da educação e das novas oportunidades. Alexandre ressaltou a importância de um curso de qualidade e gratuito. “Ficamos felizes em ver o interesse deles. A gente sabe o jeito que as coisas estão hoje em dia. As crianças não têm muito interesse em buscar, principalmente, o estudo, que é uma coisa tão importante. Por oportunidades que a gente não teve no passado. Agora eles estão tendo. Então a gente fica feliz, assim, de eles estarem aproveitando”, concluiu Alexandre Pereira.

Serviço – O Celest está localizado na Avenida Epitácio Pessoa, 1.840, no bairro dos Expedicionários. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (83) 99604-4389 ou via e-mail: [email protected].