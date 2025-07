Pesquisa do Procon-JP para preços de carnes registra diferença de R$ 45,00 na fraldinha

O consumidor que vai fazer feira de carnes esta semana precisa ficar atento aos preços porque estão com diferenças bem significativas, a exemplo do quilo da fraldinha, R$ 45,00, que oscila entre R$ 25,00 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 70,00 (Açougue Carne Certa – Mercado do Bairro dos Estados). Segundo a pesquisa realizada pelo Procon-JP em supermercados e açougues de feiras livres da Capital, o produto também apresenta a maior variação do levantamento: 180%.

A pesquisa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor foi realizada no dia 16 de julho em 22 locais, coletando preços de 94 tipos de carnes, a exemplo da bovina (em cortes e moída, além de fígado), frango, miúdos de frango, bacon, linguiça, ovos (brancos e vermelhos).

O quilo do filé bovino traz as outras duas maiores diferenças de preços da pesquisa: no tipo sem cordão, R$ 44,01, oscilando entre R$ 69,99 (Supermercado Menor Preço – Bairro dos Estados) e R$ 114,00 (Supermercado Carrefour – Jardim São Paulo), variação de 62,88%; e no tipo com cordão, R$ 39,99, que está sendo comercializado entre R$ 60,00 (Açougue Carne Certa – Mercado do Bairro dos Estados) e R$ 99,99 (Supermercados Rede Compras – Aeroclube), variação de 66,68%.

Mais variações – Mais duas variações chamam a atenção: a do quilo da charque Ponta de Agulha, 139,23%, que está com preços entre R$ 22,99 (Açougue Rô Aves – Mercado do Bairro dos Estados) e R$ 55,00 (Companhia da Carne – Bairro dos Estados), diferença de R$ 32,01; e a do quilo da carne moída (sem marca), 129,5%, que oscila entre R$ 20,00 (Supermercado Manaíra – Manaíra) e R$ 45,90 (Supermercado Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa), diferença de R$ 25,90.

Frango e ovos – A pesquisa levantou, ainda, preços para frango (inteiro e miúdos), encontrando a maior variação no quilo da moela, 114,29%, com o produto oscilando entre R$ 7,00 (Açougue Junior Aves – Mercado da Torre) e R$ 15,00 (Açougue Rô Aves – Mercado do Bairro dos Estados), diferença de R$ 8,00.

Quanto aos preços dos ovos, a maior variação, 21,23%, ficou com a bandeja com 15 unidades do tipo vermelho da marca Sousa, com preços entre R$ 9,89 (Supermercado Menor Preço – Bairro dos Estados) e R$ 11,99 (Supermercado Rede Compras – Aeroclube).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjoaopessoa.pb.gov.br