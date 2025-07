Maternidade Frei Damião tem selo de Hospital Amigo da Criança revalidado pelo Ministério da Saúde — Governo da Paraíba

A maternidade Frei Damião, que integra a rede hospitalar do Estado, teve o título de Hospital Amigo da Criança revalidado pelo Ministério da Saúde (MS). A unidade foi avaliada entre essa terça (15) e quarta-feira (16) por técnicas do MS que comprovaram o cumprimento dos 10 passos de incentivo à prática do aleitamento materno. A Frei Damião foi a primeira maternidade da Paraíba a receber o título de Hospital Amigo da Criança, em 1995. Este ano a unidade comemora 30 anos de reconhecimento do compromisso com a saúde e o bem-estar de mães e bebês.

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) acompanha, nas maternidades, o cumprimento da Portaria nº 1.153 de 22 de maio de 2014, que redefine os critérios de habilitação. De acordo com Kamilla Capistrano, avaliadora da iniciativa, a maternidade Frei Damião segue cumprindo os critérios para manutenção do selo.

“A Maternidade Frei Damião teve, mais uma vez, o título de Hospital Amigo da Criança validado, como reconhecimento pelo cumprimento dos dez passos para o aleitamento materno, o que representa a excelência do serviço prestado no cuidado materno-infantil. O selo IHAC é internacional, validado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef, ou seja, são critérios estabelecidos para o mundo todo. Parabenizo as equipes da maternidade pelo compromisso, pois essa avaliação vai acompanhar exclusivamente o serviço prestado ao paciente lá na ponta, avaliando a força de trabalho e o empenho das equipes”, finalizou.

De acordo com a diretora-geral da Maternidade Frei Damião, Marcela Tárcia, a revalidação do título reconhece o trabalho das equipes na oferta de um atendimento qualificado e voltado às necessidades das mulheres e de seus bebês.

“É com grande alegria e profundo orgulho que celebramos a revalidação do título Hospital Amigo da Criança na Maternidade Frei Damião. Esse reconhecimento reafirma nosso compromisso diário com a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno — uma das práticas mais importantes para a saúde e o desenvolvimento integral dos nossos bebês”.

Marcela explica que todos os servidores têm uma parcela de participação na revalidação do título. “Cada profissional desta unidade tem um papel essencial na construção de um ambiente que acolhe, orienta e fortalece as mães e suas famílias. Nosso trabalho vai muito além da assistência clínica: buscamos garantir que cada mulher que entra por estas portas seja recebida com escuta, respeito e apoio. Promovemos, assim, não apenas o cuidado técnico em saúde, mas a verdadeira humanização do serviço. Essa realidade é construída com responsabilidade, sensibilidade e dedicação. Seguiremos firmes na missão de sermos não apenas uma maternidade, mas um espaço de vida, confiança e afeto para todas as mulheres e crianças que acolhemos.”

IHAC – A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) é uma estratégia que potencializa as Políticas da Saúde da Criança e da Mulher, promovendo, protegendo e apoiando o aleitamento materno, considerando-o a estratégia mais eficaz para reduzir a mortalidade infantil por causas evitáveis. Além disso, a IHAC visa humanizar o atendimento hospitalar à mulher e à criança, desde o pré-natal até o pós-parto, com foco no contato pele a pele e no aleitamento materno na primeira hora de vida.