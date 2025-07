II CORRIDA DO COSTUREIRO É AGUARDADA COM MUITA EXPECTATIVA EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

No próximo sábado (13) a Secretaria da Juventude, do Esporte e do Lazer (SEJEL) de São José do Seridó realizará a II Corrida dos Costureiros. O evento faz parte do calendário esportivo do município e vem ganhando diversos adeptos.





De acordo com o titular da pasta, Pedro Henrique, corredores de São José do Seridó e região contribuirão para o sucesso desta II Corrida dos Costureiros, que contará com disputas nas categorias PCD, Militar, Geral e Local.





“A largada será do Pórtico sentido Cruzeta, a partir das 16h e terá percurso de 5 km de extensão pelas principais ruas da cidade”, destacou o secretário, lembrando que as disputas ocorrerão nas faixas etárias de 14 a 19 anos, de 20 a 29 anos, de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos, de 50 a 59 anos, de 60 a 69 anos, e de 70 a 99 anos.





O secretário acrescentou que antes do aberto haverá corrida com crianças de 10 a 13 anos, do projeto Bola da Vez.





SAIBA MAIS





Mais informações sobre a II Corrida dos Costureiros podem ser obtidas através do (84) 99850-5980.





CONTEÚDO RELACIONADO