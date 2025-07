Prefeitura realiza atividades esportivas para as crianças e jovens do Residencial Vista Alegre

A chuva que ocorreu na manhã desta quarta feira (9) em João Pessoa não atrapalhou as atividades da colônia de férias, realizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Habitação Social, numa parceria com a Secretaria de Juventude, Esportes e Recreação (Sejer). Hoje os jovens do Residencial Vista Alegre participaram de uma oficina de futebol, no campinho que fica no bairro de Colinas do Sul.

A secretária de Habitação, Socorro Gadelha destacou a importância da colônia de férias realizada pela Pasta para as crianças e jovens dos residenciais da Prefeitura de João Pessoa. “Mais uma vez nossa colônia de férias foi um sucesso, ocupando o tempo desses jovens durante o período do recesso escolar do meio do ano”, ressaltou a secretária.

Socorro Gadelha acrescentou que a equipe técnica da Semhab já está programando para a colônia de férias do início do ano que vem, quando o recesso escolar é mais longo e permite a realização de mais atividades. “Nós ocupamos o tempo desses jovens, evitamos que eles fiquem ociosos e a nossa colônia também tem um caráter educativo pedagógico, pois além de participar de oficinas esportivas, eles também recebem informações sobre aquela modalidade esportiva passando a ter conhecimento das regras, o que vai resultar numa maior interação entre eles, reforçando os laços de amizade e cooperação”, observou.

“Quando nós entregamos uma moradia para essas famílias sabemos que estamos dando a eles a uma vida melhor, mas somente o espaço físico não é suficiente para que eles passem a ter uma nova perspectiva de vida, por isso nós promovemos a colônia de férias duas vezes por ano e fazemos um trabalho cotidiano com as mulheres, os idosos e com os jovens, oferecendo o que eles nunca tiveram”, explicou a secretária.

Socorro Gadelha disse que o prefeito Cícero Lucena e o vice Léo Bezerra sempre dizem que o grande compromisso é fazer de João Pessoa uma cidade melhor, oferecendo a seus moradores as melhores condições para se viver, colocando a cidade entre as capitais brasileiras que tem uma melhor qualidade de vida.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, disse que a colônia de férias significa oferecer a esses jovens uma qualidade de vida melhor, lembrando que eles vêm de ocupações e comunidades onde não tinham a oportunidade de praticar esportes ou qualquer outro tipo de atividade recreativa. Ele disse que o desafio da gestão do prefeito Cícero Lucena é oferecer a essas famílias uma nova perspectiva de vida para que eles tenham um futuro melhor e fazer um trabalho social com as crianças e os adolescentes através dos esportes como acontece na colônia de Férias, vai fazer com que eles passem a ter outra visão da realidade em que vivem.

O professor Berg Senna, da Equipe Técnica e Social da Secretaria de Habitação, disse que a chuva proporcionou um clima bem agradável, pois diminuiu a temperatura, acrescentando que os jovens foram divididos em grupos, passaram por um aquecimento e na sequência foram formadas as equipes que disputaram o torneio. O trabalho foi realizado em parceria com os educadores físicos Ramiro de Souza e Christian Diego Martins da Secretaria Municipal de Esporte. Antes do torneio foram repassadas informações técnicas, dicas sobre táticas de jogo e as regras.

“No final do jogo, todos os participantes receberam uma medalha para guardar aquele momento na memória, porque o objetivo é premiar todos os participantes”, explicou Berg Senna. “Para nós que fazemos parte da Semhab é muito gratificante ver alegria e o entusiasmo desses jovens participando da nossa Colônia de Férias”, acrescentou o professor.