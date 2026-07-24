Segurança atua com monitoramento e novos sistemas de comunicação no Mutirão de Saúde em Campina Grande — Governo da Paraíba

A Secretaria da Segurança e da Defesa Social da Paraíba (Sesds) atua, neste sábado (18), no Mutirão de Saúde, Proteção e Dignidade, em Campina Grande, por meio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da 2ª Região Integrada de Segurança Pública (Reisp), com ações de monitoramento e apresentação de novas tecnologias operacionais. A operação inclui o uso de câmeras de videomonitoramento, câmeras corporais e a demonstração dos novos rádios que estão sendo adquiridos para as forças de segurança.

O evento está sendo realizado na ECIT Professor Bráulio Maia Júnior, no bairro Dinamérica, com início do cadastramento às 8h e programação ao longo de todo o dia, com previsão de atendimento a cerca de 1.200 pessoas, entre adultos e crianças . A Secretaria da Segurança e da Defesa Social integra a estrutura de apoio com foco na organização do fluxo de pessoas e na prevenção de ocorrências.

Durante todo o dia, o CICC da 2ª Reisp atua com monitoramento contínuo das áreas internas e externas do evento, utilizando as câmeras integradas ao sistema estadual. Além disso, há um stand onde ocorre a demonstração do uso de câmeras com reconhecimento facial, câmeras corporais além dos novos rádios híbridos, que passam a compor a estratégia de modernização da segurança pública na Paraíba.

De acordo com a diretora do CICC da 2ª Reisp, coronel BM Jousilene Sales, a atuação no Mutirão de Saúde, Proteção e Dignidade, em Campina Grande reúne tecnologia e coordenação operacional. “O Centro Integrado de Comando e Controle irá realizar o acompanhamento em tempo real das atividades, permitindo respostas mais rápidas e maior controle das ações. A incorporação de novos rádios e das câmeras corporais fortalece a comunicação e o registro das ocorrências”, afirmou.

A diretora do CICC destacou ainda que o uso integrado das tecnologias contribui para a eficiência do serviço. “Com esses equipamentos, as equipes passam a operar com mais integração, recebendo e compartilhando informações diretamente no campo, o que impacta na tomada de decisão e no atendimento à população”, completou.

Tecnologias a serviço da Segurança Pública

Os equipamentos apresentados serão rádios da marca Motorola que integram a tecnologia TETRA ao sistema operacional Android, permitindo a comunicação de voz crítica e o uso simultâneo de aplicações de dados em um único dispositivo. A solução amplia a capacidade operacional das equipes em campo e fortalece a integração entre os órgãos de segurança.

Por utilizar sistema Android, os dispositivos possibilitam que as viaturas recebam ocorrências por meio de aplicativo específico, integrado ao Sistema de Atendimento e Despacho (SAD), utilizado nos três Centros Integrados de Comando e Controle do estado. A ferramenta permite que as guarnições tenham acesso detalhado às ocorrências, realizem o cadastro das viaturas, visualizem rotas de deslocamento e produzam relatórios com imagens diretamente no local de atendimento.

Além disso, a Sesds emprega nas diversas regiões do Estado câmeras de reconhecimento facial integradas ao sistema de videomonitoramento, que permitem a identificação de pessoas com base em bancos de dados oficiais, contribuindo para a localização de indivíduos com pendências judiciais e para a prevenção de ocorrências. Paralelamente, as câmeras corporais utilizadas pelos agentes registram as ações operacionais em tempo real, ampliando a transparência, a rastreabilidade das ocorrências e o controle das abordagens policiais, além de servirem como instrumento de apoio à atividade policial e à produção de provas.

Forças de Segurança

Além do CICC, a Polícia Militar da Paraíba atua com policiamento ostensivo, realizando patrulhamento preventivo e controle de acesso nas áreas do evento, considerando o limite de público e a necessidade de organização do fluxo de entrada e saída.

A Polícia Civil, por sua vez, participa com equipes voltadas à orientação ao público e atendimento de eventuais ocorrências, além da presença institucional em estandes informativos. A atuação também inclui ações de conscientização e orientação sobre serviços disponíveis à população.

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba está presente com equipes de prevenção e resposta a emergências, realizando vistorias, acompanhamento das atividades e suporte em primeiros socorros, conforme a dinâmica do evento.

O Mutirão de Saúde, Proteção e Dignidade é organizado pelo movimento Love Together Brasil, com apoio do Governo da Paraíba e de instituições parceiras, reunindo serviços nas áreas de saúde, assistência jurídica, cidadania e atividades educativas, com atendimentos organizados por ordem de chegada e controle de acesso, conforme a capacidade do espaço. A presença das forças de segurança e do Centro Integrado de Comando e Controle integra o planejamento operacional do evento, com foco na prevenção e no acompanhamento das atividades ao longo do dia.