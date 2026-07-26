Moradores de Jacarapé recebem espetáculo ‘Paixão de Mãe’ neste domingo

Moradores de Jacarapé recebem, neste domingo (19), o espetáculo ‘Paixão de Mãe’, realizado pela Companhia Abra-te Sésamo, a partir das 19h. A apresentação será realizada na Associação da Comunidade de Jacarapé, que fica localizada por trás da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. A expectativa é que a encenação, uma das selecionadas no edital Paixão de Cristo nos Bairros, da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), reúna entre 200 e 300 pessoas, envolvendo moradores e comunidades vizinhas.

“Nós conseguimos realizar este ano dez espetáculos da Paixão de Cristo em diferentes bairros. Isso é muito importante porque estamos fortalecendo a cena do teatro de base comunitária e popular nos bairros. É um projeto que realizamos há cinco anos com muito êxito e faz parte da nossa política de cultura para a cidade de João Pessoa. Nós temos conseguido fortalecer os grupos de teatro populares nos bairros e isso é fundamental para o desenvolvimento da nossa cena de teatro”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O diretor, ator e coordenador artístico do espetáculo Felipe Gonçalves de Lima afirma que a proposta traz uma releitura sensível da Paixão de Cristo a partir do olhar materno, conectando a história de Maria com experiências humanas contemporâneas, mantendo a essência da narrativa tradicional, mas convidando o público à reflexão e à emoção.

Ele ressalta que o elenco passou por um processo de formação através de oficinas comunitárias como forma de preparação para a peça, que deve reunir de 15 a 25 participantes, entre atores e figurantes da comunidade.

Para Felipe Gonçalves, o edital da Funjope que estimula a Paixão de Cristo nos bairros é fundamental para fortalecer a produção cultural nos bairros e valorizar artistas que desenvolvem trabalhos comunitários. “Ele possibilita que grupos independentes levem arte para perto das pessoas, democratizando o acesso à cultura e estimulando a participação da comunidade no processo artístico”, pontua.

Com duração de aproximadamente 60 minutos, o espetáculo ‘Paixão de Mãe’ conta a história da Paixão de Cristo a partir do olhar de Maria, mãe de Jesus. A encenação destaca o amor, a dor e a fé de uma mãe diante do sofrimento do filho, convidando o público a refletir sobre humanidade, esperança e compaixão.

O espetáculo mistura teatro comunitário, emoção e espiritualidade, envolvendo moradores da comunidade na construção da narrativa; integra ainda um processo formativo com oficinas abertas à comunidade, fortalecendo o acesso à arte e à cultura nos territórios periféricos.

Paixão de Cristo nos Bairros – O edital incentiva a cultura nas comunidades, a promoção da melhoria e manutenção dos espetáculos, o fortalecimento do turismo interno e, consequentemente, a geração de trabalho e renda, impulsionando a economia local.