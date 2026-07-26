MST deixa sede do Incra em João Pessoa após negociações

Sede do Incra, em João Pessoa. Foto: divulgação/MPF

Os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) deixaram a sede da Superintendência Regional do Incra na Paraíba (Incra-PB), em João Pessoa, na tarde da última sexta-feira (17), após dois dias de negociações com o órgão federal.

A saída ocorreu depois de reuniões técnicas e institucionais entre representantes do movimento e equipes do Incra-PB. Segundo o órgão, os encontros trataram das principais demandas apresentadas durante a mobilização.

De acordo com o superintendente regional do Incra-PB, Antônio Barbosa Filho, o diálogo foi importante para construir encaminhamentos e avançar nas tratativas com o MST. Ele afirmou que a negociação definiu prazos para atendimento das reivindicações.

“Os integrantes do MST vão voltar mais felizes para casa porque foram acordados prazos para o atendimento das demandas, especialmente para a liberação de crédito instalação em todas as suas modalidades, como fomento, fomento mulher, semiárido e habitação”, declarou.

O gestor também informou que o Incra/PB continuará atuando nas pautas discutidas, dentro dos limites legais e orçamentários.

A mobilização começou na quarta-feira (15), quando cerca de 500 famílias ligadas ao MST ocuparam a sede do Incra, em João Pessoa.

Segundo o movimento, participaram famílias de diferentes regionais da Paraíba. A ação integrou a Jornada Nacional de Lutas, realizada em vários estados até a sexta-feira (17).