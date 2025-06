COMUNIDADE CAATINGA GRANDE SEDIOU ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS QUE FAZEM PARTE DO AGRO SERTÃO

Nesta terça-feira (27) a Gestão Municipal de São José do Seridó, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos, promoveu um encontro festivo entre agricultores de 11 municípios participantes do projeto Agro Sertão, na região Seridó do Rio Grande do Norte. O evento, que aconteceu na comunidade de Caatinga Grande, situada a cerca de 10 quilômetros da cidade, reuniu autoridades, representantes de instituições parceiras e agricultores locais.





A abertura do encontro foi realizada pelo empresário e vice-prefeito Ricardo Medeiros, que deu as boas-vindas a todos os presentes. Em seguida, foi formada a mesa de autoridades, composta por representantes das cidades envolvidas no projeto Agro-Sertão, além de membros da Embrapa, do Instituto Riachuelo, do secretário municipal de Agricultura, do Sebrae e do prefeito anfitrião, Jackson Dantas.





Durante o evento, os representantes das cidades participantes tiveram a oportunidade de realizar uma visita técnica aos campos de algodão, onde puderam acompanhar de perto o desempenho das plantações. Além disso, foram oferecidas aulas com o especialista Marenildo, sorteio de brindes e um almoço com música ao vivo, entre outras atividades.





O secretário municipal de Agricultura, Mariozam Medeiros, expressou sua satisfação com o sucesso do projeto Agro Sertão e enfatizou o compromisso da SEMAPES em promover o desenvolvimento local. Ele destacou a importância dessa iniciativa para os agricultores da região, que estão felizes e gratos pela existência de um projeto tão significativo e relevante para a economia local.





O agricultor Aécio Flávio de Medeiros manifestou sua gratidão a todas as entidades envolvidas no projeto Agro Sertão, ressaltando que a “união delas tem proporcionado o sucesso dessa iniciativa, abrindo portas para o crescimento e desenvolvimento da agricultura local, além de melhorar a economia da região”.





Marenilson Bezerra, representante da EMBRAPA, ressaltou a importância das parcerias para o êxito do projeto Agro Sertão. “Trabalhar aqui é gratificante, todas as entidades envolvidas tem nos proporcionado este sucesso do projeto aqui na região”, disse.





Ricardo Medeiros, empresário do setor têxtil e vice-prefeito do município, enfatizou a importância da retomada da cultura do algodão, graças ao apoio e incentivo do Instituto Riachuelo, da Embrapa, do Sebrae e da Prefeitura Municipal. Ele ressaltou que essas parcerias são fundamentais para o sucesso deste projeto.





Renata Fonseca, representante do Grupo Riachuelo, avaliou o encontro como excelente e destacou a importância do Agro Sertão para a região, ressaltando o retorno da cultura do algodão e o cultivo agroecológico, sem o uso de insumos químicos.





O evento culminou com um almoço oferecido aos agricultores presentes e à população, acompanhado de música ao vivo do artista local Vinicius Celestino.

Com essa iniciativa, o projeto Agro Sertão fortalece-se na região Seridó do Rio Grande do Norte, promovendo o desenvolvimento agrícola e econômico local, além de incentivar a sustentabilidade e o cultivo responsável, com foco na produção de algodão agroecológico.