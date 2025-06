Preços da gasolina e do álcool reduziram em 63 postos desde semana passada

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor constata que, em comparação com a semana passada, 63 postos reduziram o preço do litro da gasolina comum e 63 baixaram o valor do litro do álcool na Capital para pagamento à vista. A pesquisa para combustíveis realizada pelo Procon-JP visitou 110 postos que estavam em atividade no dia 25 de junho.

A gasolina, que manteve o preço da pesquisa anterior em 53 postos, está comercializando o produto entre R$ 5,97 (Elesbão – Água Fria) e R$ 6,16 (Almeida – Oitizeiro). A diferença registrada foi de R$ 0,19, a variação de 3,2% e a média de R$ 6,06. O preço do produto no cartão oscila entre R$ 6,29 e R$ 6,30.

Já o preço do álcool está oscilando entre R$ 4,39 (Ferrari – Centro) e R$ 5,53 (Metrópole – Tambiá e Pichilau – Miramar) para pagamento à vista. O etanol manteve o preço em 50 locais em relação à pesquisa anterior e apresenta variação de 20,6%, diferença de R$ 1,14 e média de R$ 4,57. Para pagamento no cartão, o produto está sendo comercializado entre R$$ 4,63 e R$ 5,65.

Aditivada – A gasolina aditivada está com preços entre R$ 6,05 (Expressão – Torre, RV – Portal do Sol e Auto Posto Valentina) e R$ 6,40 (Maxi – Oitizeiro) para pagamento à vista. Já no cartão o preço varia entre R$ 6,29 e R$ 6,38. A pesquisa registra, ainda, que 24 postos reduziram e 33 mantiveram o preço do produto da pesquisa anterior, com a diferença registrada em R$ 0,35, a variação em 5,8% e a média em R$ 6,22.

S10 – Já o diesel S10 manteve o menor preço do último dia 18, R$ 5,49 (Opção Via Oeste – Alto do Mateus e Maxi – Oitizeiro), com o maior subindo de R$ 6,39 para R$ 6,59 (Select – Tambaú). A variação está em 20%, a média em R$ 5,75 e a diferença em R$ 1,10. Quatro postos reduziram e 104 mantiveram o preço do levantamento anterior. Os preços no cartão oscilam entre R$ 5,59 e R$ 6,29.

Diesel comum – Quanto ao diesel comum, o menor preço subiu R$ 0,01, e está sendo comercializado a R$ 5,49 (Independência – Tambiá), com o maior se mantendo em R$ 5,87 (Elesbão – Água Fria). A diferença foi encontrada a R$ 0,38, a média a R$ 5,67 e a variação a 6,9%. Um preço único foi registrado para pagamento no cartão: R$ 5,79.

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) continua mantendo um único preço, R$ 4,990, há sete semanas seguidas. A pesquisa do Procon-JP esteve em 14 revendedores do produto.

Consulte a tabela completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjoaopessoa.pb.gov.br