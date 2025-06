Fazenda Lampião é campeã do grupo B no Festival de Quadrilhas Juninas

A Fazenda Lampião conquistou público e jurados e é a grande campeã do grupo B, ao lado das juninas Botijinha, em segundo, e Aconchego, em terceiro lugar. As três passam a integrar o grupo A. O Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa 2025, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e Liga das Quadrilhas Juninas da capital (LiquajuJP), segue, neste sábado (14), com o concurso dos destaques – melhor casal de noivos, casal junino, rainha da diversidade e rainha junina, partir das 19h.

“O sucesso do Festival de Quadrilhas Juninas vem num processo progressivo de crescimento quando analisamos que desde 2022, quando retornamos às atividades, a Funjope e a Prefeitura têm estimulado, acolhido e promovido uma política de cultura muito focada nas culturas populares e, evidentemente, nas quadrilhas juninas”, iniciou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele destacou que as noites têm sido muito intensas no Busto de Tamandaré, com a presença maciça do público e constatou que foi muito acertada a decisão de levar o Festival para o Busto de Tamandaré, porque atraiu um público novo para as quadrilhas juninas, além do público tradicional que já acompanha esses grupos.

“Temos noites belíssimas, com um público gigante, mas também uma qualificação maior e mais intensa das quadrilhas e dos quadrilheiros. O resultado é esse sucesso que nós estamos vendo, o que deixa a mim e ao prefeito Cícero Lucena muito contentes porque era o que nós queríamos, restaurar, recuperar e fazer renascer as quadrilhas juninas de João Pessoa. E deu certo. Agradeço a todos os envolvidos, à nossa equipe, à Liga das Quadrilhas Juninas, aos quadrilheiros, e vamos trabalhar mais intensamente para, a cada ano, aperfeiçoarmos esse processo e os festivais”, acrescentou.

O presidente da LiquajuJP, Edson Pessoa, também comemorou o sucesso do evento. “Minha avaliação do Festival é muito positiva. É o segundo ano que realizamos na praia e está dando muito certo, com os ajustes necessários. A estrutura cresceu, mas o Festival também, então já estamos estudando ampliar ainda mais para o próximo ano, uma estrutura que acomode mais pessoas. Está sendo excelente”, declarou.

Nesta sexta-feira se apresentaram as juninas Botijinha, de Cruz das Armas; Tico Mia, de Mangabeira; Sucupira, do Padre Zé; Mangue Seco, de Paratibe; Dona Maria, de Mangabeira, e Lampião, também do bairro de Mangabeira.

Shows – Antes das apresentações das juninas, o público contou com as apresentações dos cantores Jotinha e Filipe Santos, que elogiaram a programação do São João Multicultural de João Pessoa.

“Fico muito feliz e honrado em poder participar de um evento tão importante para a nossa cidade. Ser escolhido entre tantos artistas para abrilhantar esse evento incrível é de uma responsabilidade e alegria muito grande. Agradeço demais a todos da Funjope, ao nosso prefeito Cícero Lucena, ao nosso vice Leo Bezerra e a todos que fazem a Prefeitura de João Pessoa. Muito obrigado pelo convite”, agradeceu Jotinha.

Em seu show, ele apresentou um repertório diversificado, desde o forró tradicional ao mais estilizado. O artista levou, através das suas músicas, muito sentimento, muitos sucessos e não deixou o público ficar parado. “A interação do público a cada música é o nosso combustível e nossa energia. Vê-los cantando, dançando e curtindo com a gente é mais importante do que qualquer outra coisa”, acrescentou.

O cantor Filipe Santos também comemorou por fazer parte do evento. “Como paraibano, tem uma importância gigantesca para mim subir no palco na Capital do meu Estado. É uma felicidade muito grande poder levar um pouco do que tem de tradicional no Cariri para João Pessoa e, com a sanfona, poder levar essa energia do interior para a capital, no Festival de Quadrilhas”, disse.

O artista ressaltou que seu show é sempre voltado para as famílias, gente de todas as idades. “E a gente se sente na liberdade de explorar um repertório variado, com diversos estilos, músicas atuais do mercado forrozeiro e, principalmente, como estamos no período junino, as músicas tradicionais desse São João, o arrasta pé, o xote, o forró de verdade, forró pé de serra para o nosso show, para que as pessoas possam também curtir o Festival de Quadrilhas, uma agenda importante na cultura e no turismo de João Pessoa”.

Para ele, com essa iniciativa, a Funjope valoriza os artistas da terra. “Não é como alguns eventos de São João que encontramos por aí. Em vez de artistas renomados nacionais, a gente tem vários artistas paraibanos congregando entre si no evento. Todo mundo tem orgulho de participar do São João de João Pessoa”, destacou o cantor que, entre outros sucessos, inclusive autorais, cantou músicas de Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

Filipe Santos também ressaltou a satisfação de sentir a interação com o público. “Quando criança, fui muitas vezes a shows nesse mesmo lugar. Subir no palco hoje, onde fui espectador, é uma felicidade imensa. Isso é muito especial, é um sonho de criança realizado. Essa felicidade vem misturada com responsabilidade, porque não temos só o público de João Pessoa, mas também de outros estados”, acrescentou.

Público – Quem participa do Festival, além de ver um espetáculo, observa a importância da preservação das raízes nordestinas nas apresentações. É o caso da psicóloga Andressa Galvão. “Acho uma iniciativa muito bacana, um evento muito legal. Conseguir voltar às raízes num momento em que se vê uma ‘gourmetização’ das músicas, com mais sertanejo do que forró, é muito bom”, pontuou.

Cientista política, Fernanda Negromonte acredita que cultivar a tradição é uma oportunidade para que as crianças, principalmente, se sintam mais próximas dessa cultur. “É importante rememorar a cultura que a gente tem no Nordeste nesse período junino, que é muito rica. Para as crianças, inclusive, é uma oportunidade de aprender e sentir na pele tudo isso”, comentou.

A faturista de empresas Michelle Vicente afirmou que gosta de acompanhar o evento todo ano. “A gente já fica na expectativa em casa esperando chegar o mês de junho porque todo mundo sabe que as quadrilhas são excelentes”, disse.

“Eu vim ano passado e é sempre muito bonito. As quadrilhas mostram as nossas verdadeiras tradições. É tudo muito belo e vale a pena sair de qualquer lugar para ver, mesmo que seja de outra cidade. Quem não conhece, precisa conhecer”, destacou o gerente comercial Marcos Glebson de Macêdo.

Programação – O Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa segue, neste sábado (14), com o concurso dos destaques. Serão escolhidos o melhor casal de noivos, casal junino, rainha da diversidade e rainha junina. A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.

Premiação – Este ano, as vencedoras do Grupo B recebem a premiação de R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro colocados. As campeãs do Grupo A receberam a premiação de R$ 10 mil, R$ 8 mil e R$ 6 mil para os três primeiros lugares.

Integração e segurança – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros.

Para garantir a tranquilidade de quem participou do evento, foi montado um grande esquema de segurança. A Polícia Militar trabalha, a cada dia, com mais de 30 policiais distribuídos em patrulhas e viaturas, acompanhando toda a área do evento e imediações. Há ainda o monitoramento em tempo real, com câmeras de alta resolução, que é reproduzido na Secretaria de Segurança Pública, sendo observado por uma equipe exclusiva.

A Guarda Civil Metropolitana conta com um efetivo de 80 pessoas escaladas, além de motocicletas e seis viaturas a cada noite. O evento conta ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).