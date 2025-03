Presidente em exercício Geraldo Alckmin destaca gestão fiscal e crescimento econômico da Paraíba no governo João Azêvedo — Governo da Paraíba

Nesta quinta-feira (27/03), a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas, participou de uma importante reunião em Brasília com o presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), além de outros secretários de Desenvolvimento Econômico do país. No encontro, que debateu estratégias para a atração de investimentos produtivos ao Brasil, o presidente em exercício destacou a gestão fiscal do governo João Azevêdo (PSB) e o crescimento econômico da Paraíba, que ficou muito acima da média nacional.

Durante o evento, a secretária Rosália Lucas apresentou as políticas e ações implementadas pelo Governo do Estado da Paraíba, liderado pelo governador João Azevêdo, acompanhado pelo vice-governador Lucas Ribeiro e por toda equipe econômica, que têm impulsionado o crescimento econômico local e garantido segurança jurídica e fiscal para os investidores. Ela destacou que a Paraíba registrou o maior crescimento do PIB do país em 2024 (6,6%), superando as médias do Nordeste (3,8%) e sendo o quase o dobro da média do Brasil (3,5%).

O ministro e presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) elogiou a Paraíba por sua excelência em gestão fiscal, sendo reconhecida com nota “Triplo A” pelo quarto ano consecutivo, um selo que comprova a solidez e a transparência da administração pública estadual.

A secretária Rosália Lucas destacou a atuação da gestão do Governador João Azevêdo. “O Governo do Estado tem trabalhado com foco em políticas que atraiam novos negócios e fortaleçam a economia paraibana. O crescimento expressivo do PIB é resultado de um ambiente seguro e competitivo, aliado a uma governança responsável. Estamos prontos para receber ainda mais investimentos e consolidar a Paraíba como um polo de desenvolvimento”, afirmou a secretária.

O ministro também anunciou a disponibilidade de R$ 11 bilhões em recursos para fomentar produtividade, competitividade e sustentabilidade, além de reforçar que políticas públicas bem estruturadas podem facilitar a chegada de investidores estrangeiros.

Em 2024, o Brasil recebeu US$ 71,1 bilhões em investimentos, um aumento de 13,8% em relação ao ano anterior, segundo dados do Banco Central. A Paraíba consolida seu destaque no cenário econômico nacional com resultados expressivos no mesmo ano. O estado registrou o 2º maior crescimento do varejo no país (11,4%), superando as médias nacional e nordestina, enquanto o setor de serviços expandiu 9,8%, a 3ª melhor performance da região. O turismo bateu recorde histórico, movimentando R$ 9,179 bilhões, e o mercado de trabalho gerou 27.614 empregos formais, o 2º melhor resultado em 12 anos. Esses números robustos são respaldados pela excelência na gestão fiscal, com a Paraíba sendo o único estado do Nordeste a conquistar quatro notas “A” consecutivas do Tesouro Nacional, selando sua reputação como ambiente seguro e atrativo para investimentos.

Com crescimento acima da média nacional em múltiplos setores e reconhecimento institucional de sua governança, a Paraíba se estabelece como um polo de desenvolvimento econômico sustentável, combinando dinamismo empresarial com responsabilidade fiscal – um modelo que atrai negócios, a exemplo do Polo Turístico Cabo Branco, gerando oportunidades para toda população paraibana.