Banda 5 de Agosto se apresenta na abertura da Semana Cultural José Lins do Rego

A Banda 5 de Agosto, da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), se apresentou, nesta sexta-feira (6), na abertura da XXV Semana Cultural José Lins do Rego, no município de Pilar. A programação, que além de música envolve cultura, arte e tradição, contou ainda com a entrega da estátua do escritor José Lins do Rego, criada pelo escultor Izaias Alves de Costa (Mestre Zaia).

“É muito significativa e importante a presença da nossa Banda 5 de Agosto aqui na Semana Cultural José Lins do Rego, em Pilar. Um momento em que a cidade celebra e festeja um dos mais importantes escritores da literatura brasileira, nascido aqui e que tem obras fundamentais para o desenvolvimento da nossa literatura, como Menino de Engenho, Fogo Morto. Nós, da Funjope, ficamos muito contentes em poder colaborar com a cidade de Pilar, dentro dessa política que o nosso prefeito Cícero Lucena estimula para que possamos participar, partilhar, construir parcerias com os diversos municípios”, avaliou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembrou que a Fundação está realizando parcerias e troca de experiências com Itabaiana, Guarabira, Sapé e, agora, Pilar, no sentido de fortalecer os laços entre as cidades. “A cultura é uma excelente ferramenta de integração de povos, das pessoas. Eu fico muito contente de estar aqui, participando desse momento, na entrega do busto do escritor José Lins do Rego na praça principal da cidade, nas apresentações de carimbó, de cultura, lançamento de livros. É tão importante uma cidade como Pilar poder desenvolver-se plenamente na área de cultura. A prefeita Patrícia Farias está de parabéns, assim como o secretário de Cultura Evânio Teixeira e todos que compõem o governo municipal”, acrescentou Marcus Alves.

Durante o evento, o diretor da Funjope visitou o Memorial José Ribeiro de Medeiros, fotógrafo e projetista. No local, há uma série de fotografias e equipamentos de cinema.

O secretário de Cultura de Pilar, Evânio Teixeira, comemorou a apresentação dos músicos da Banda 5 de Agosto. “É um prazer e uma honra para nós ter a Banda 5 de Agosto conosco, num concerto com músicas que tocam o coração do pilarense. Pela primeira vez, nossa cidade está tendo um concerto realizado ao ar livre e, nesse concerto, a participação de um músico da cidade, José Cosmo, que foi o autor da melodia do Hino Oficial de Pilar. A presença da Banda 5 de Agosto é o ponto alto da abertura da Semana Cultural”, comentou.

Apresentação – Regida pelo maestro Rogério Borges, a Banda 5 de Agosto apresentou um repertório que incluiu, além do Hino da Cidade de Pilar, músicas como The Marches of John Williams (John Williams), O que eu faço amanhã (Alcione), The Beatles 1964, Paraíba Joia Rara (Ton Oliveira) e um pout pourri do cantor Flávio José.

Banda – A banda de música da cidade de João Pessoa, mais conhecida como Banda 5 de Agosto, foi fundada em 1964 pelo então maestro Tenente Lucena. Desde 1992 é regida pelo maestro Rogério Borges. A partir de 2005, se vinculou à Funjope, passando a integrar de forma mais consistente a cena cultural da cidade.

Já tocou com vários artistas de renome, como o maestro Wagner Tiso, com quem a banda gravou um DVD; Valmir Vieira (tubista do Sexteto Brassil); Heleno Feitosa; Costinha (JPSax); e o maestro Duda do Recife, considerado um dos melhores arranjadores do século XX.

Atualmente, a Banda 5 de Agosto desenvolve um trabalho com compositores e intérpretes do Nordeste, divulgando os artistas da terra. Alguns solistas de renome internacional já se apresentaram com o grupo pessoense, a exemplo de Charles Schlueter (Boston Symphony Orchestra), Alan Siebert University of Cincinnati College Conservatory of Music, e Naison Simões (Unirio, em homenagem ao maestro Adelson Machado.