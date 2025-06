Bienal do Livro convidará doadores do Hemorio para evento literário

Por MRNews



A Bienal do Livro Rio 2025 e o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio) anunciaram a quarta edição do projeto “Ler tá no sangue”. Entre os dias 5 e 8 de junho, os primeiros 1 mil voluntários que se cadastrarem no Hemorio receberão um convite exclusivo para a “Pré-estreia: Bienal Para Você’, uma iniciativa desenvolvida em parceria com o TikTok que vai reunir booktokers [criadores de conteúdos sobre livros nas redes sociais] e personalidades para uma programação especial somente para convidados, na noite de 12 de junho. A feira acontece entre os dias 13 e 22 de junho, no Riocentro, zona oeste do Rio.

As doações podem ser feitas no Hemorio, que fica na Rua Frei Caneca, 8 – Centro, das 7h às 18h, inclusive nos fins de semana e feriados. Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg e estar em boas condições de saúde.

Na edição anterior da campanha, foram coletadas 730 bolsas de sangue e 872 novos doadores foram cadastrados. O diretor do Hemorio, Luiz Amorim, detalha que cada bolsa de sangue arrecadada significam até quatro vidas salvas.

“Esse número destaca a importância de campanhas como esta, que impactam de forma positiva muitas pessoas. Com a ajuda de nossos parceiros, conseguimos aumentar bastante o número de doações. Doar sangue é doar vida”, esclarece .

Diretora da GL events Exhibitions, organizadora da Bienal junto com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), Tatiana Zaccaro conta que a feira sempre buscou ser mais do que um evento literário.

“Essa parceria com o Hemorio reforça nosso compromisso com a construção de um futuro mais solidário e consciente. Em um ano tão especial, em que o Rio é a Capital Mundial do Livro, unir cultura e cidadania é uma forma poderosa de inspirar e transformar”, afirma.

Com o mote “Todos na mesma página”, a Bienal do Livro Rio 2025 promete uma edição histórica e inédita, conectada com uma programação diversa e plural, além de experiências imersivas do novo conceito Book Park, que terá atrações como a Praça Além da Página Shell – novo espaço onde o leitor será o protagonista -, a roda-gigante Leitura nas Alturas Light, e o Escape Room Bienal Estácio, com desafios, mistérios e enigmas, além do Labirinto Paper Excellence e a Biblioteca Fantástica, área de 500 m2 dedicada ao público infantil.

