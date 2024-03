Emlur faz ação educativa sobre cuidados odontológicos com servidores

Esta quarta-feira (20) é o Dia Mundial da Saúde Bucal, e na Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) o atendimento odontológico para os servidores e familiares de primeiro grau é durante todo o ano. Para marcar a data, a Divisão de Medicina do Trabalho e Segurança realizou uma ação educativa sobre a higiene oral e a importância das consultas odontológicas.

De acordo com a chefe da Divisão de Medicina do Trabalho, Marianna Miranda, a atividade contou com dicas de escovação, uso de fio dental e enxaguante bucal, e distribuição de panfletos informativos e de escovas de dente. “Demos orientações sobre higiene bucal, e a dentista do setor, Letícia Ventura, demonstrou a escovação com o uso de um macromodelo”, afirmou. O setor também conta com o trabalho do odontólogo Frank Abrantes.

A servidora Mônica Amorim aproveitou a oportunidade para tirar dúvidas. “O processo de escovação tem de ser lento. E, para mim, que uso prótese, é necessário usar sabão neutro em vez de creme dental. Quanto ao enxaguante bucal, aprendi que o uso diário não é indicado”, relatou.

Segundo o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, por meio da Divisão de Medicina do Trabalho, a Autarquia cuida da saúde dos servidores no local de trabalho. “Queremos garantir que todos tenham uma adequada higiene oral a fim de prevenir problemas dentários. Também disponibilizamos atendimento médico, de enfermagem, nutricional e psicológico, na Emlur”, comentou.

Prevenção – Marianna Miranda destacou que a oferta dos serviços odontológicos é de suma importância para todos os servidores para diminuir o risco de desenvolvimento de problemas bucais e dentários. “É fundamental termos um controle periódico de visitas ao dentista em caráter preventivo”, opinou.

A servidora Isabela Pereira, que trabalha na Divisão de Nutrição da Emlur, faz o acompanhamento periódico com a equipe de odontologia, e trouxe o filho, Vitor Clécio, de nove anos para uma consulta. “O dentista vai avaliar se será necessário fazer uma extração”, contou. Vitor Clécio disse não estar nervoso com o atendimento e que está com os hábitos de higiene oral em dia.

De acordo com a chefe da Divisão de Medicina do Trabalho, o atendimento odontológico na Emlur é realizado durante toda a semana. “São realizadas extrações dentárias simples, restaurações, periodontia (raspagem) e profilaxia (limpeza). Além disso, fazemos encaminhamento para os centros de especialidades odontológicas da Prefeitura de João Pessoa”, exemplificou.