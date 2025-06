Fundação Campeões do Amanhã abre inscrições gratuitas para basquete, jiu-jitsu e vôlei no ginásio O Ronaldão

O ginásio O Ronaldão, no Cristo, em João Pessoa, será sede de um projeto social com aulas gratuitas. A Fundação Campeões do Amanhã, da Prefeitura da Capital, em parceria com a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer do Estado (Sejel), abre, nesta terça-feira (3), 350 vagas para basquete, jiu-jitsu e vôlei. As inscrições para as turmas, que atendem crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos, vão até a próxima sexta-feira (6), no próprio local.

“Estamos fazendo uma parceria inédita com o Governo do Estado. É o Campeões do Amanhã chegando ao Ronaldão, que é um equipamento maravilhoso. Vamos incluir três modalidades ofertando isso para a população de João Pessoa e ficamos muito felizes. É a primeira parceria que estamos fazendo com o Governo do Estado, que será o início de muitas, com toda certeza”, afirmou o presidente da Fundação Campeões do Amanhã, Kaio Márcio.

Os horários para garantir uma vaga em um dos esportes será nos turnos da manhã e da tarde, no Ronaldão: 8h às 11h e 13h às 17h. O pai/responsável precisa apresentar um documento de identificação com foto e um comprovante de residência. O secretário de Juventude, Esporte e Lazer do Estado (Sejel), Lindolfo Pires, comemorou a parceria.

“O ginásio O Ronaldão, que recebeu a maior reforma de sua história recentemente, com investimento de mais de R$ 12 milhões, está mostrando que literalmente está de portas abertas à população. Essa parceria só tende a revelar novos talentos nas modalidades oferecidas. Tenho certeza que será uma grande oportunidade”, disse Lindolfo Pires.

Neste primeiro momento vão ser ofertadas 200 vagas para o basquete, 120 para o jiu-jitsu e 30 para o vôlei.

Os horários das modalidades são:

Basquete

Terça e quinta-feira – 8h às 9h (10 a 14 anos)

Terça e quinta-feira – 9h às 10h (15 a 17 anos)

Quinta e sexta-feira – 16h às 17h (10 a 14 anos)

Quinta e sexta-feira – 17h às 18h (15 a 17 anos)

Jiu-jitsu

Segunda, terça e quinta-feira – 9h30 às 10h30 (12 a 17 anos)

Terça e quinta-feira – 8h30 às 9h30 (8 a 11 anos)

Segunda, terça e quinta-feira – 19h às 20h (12 a 17 anos)

Terça e quinta-feira – 18h às 19h (8 a 11 anos)

Vôlei

Terça e quinta-feira – 14h às 15h (turma para iniciante na faixa etária do projeto)