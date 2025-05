Com Turismo em alta, Prefeitura divulga João Pessoa na BNT Mercosul, em Santa Catarina

João Pessoa tem se consolidado como um dos destinos turísticos em alta no Brasil nos últimos anos. Esse status tem transformado a Capital paraibana como uma das mais procuradas, conforme dados das plataformas de compra de passagens aéreas e hospedagem, no mundo. Esse panorama faz com que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), potencialize a divulgação da cidade em um número maior de feiras pelo País. Nesta sexta-feira (30) e sábado (31), a Setur-JP participa da BNT Mercosul, em Balneário Camboriú (SC), evento que deve reunir mais de 6,5 mil profissionais, com destaque para o Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai.

De acordo com o secretário de Turismo, Vitor Hugo, a BNT Mercosul é uma feira estratégica para João Pessoa, porque coloca a cidade na vitrine dos países da América do Sul com um público que potencialmente pode visitar a Capital no próximo verão. Ele lembrou que a cidade recebe um voo semanal da Argentina e que essa ação pode estimular a vinda de mais turistas. “Estamos investimento em um stand próprio na feira para termos mais visibilidade e podermos dialogar melhor com os profissionais do turismo, como agentes de viagem e operadores”, afirmou.

Os números da edição do ano passado da feira justificam o investimento. Em 2024, 1,5 mil operadores de turismo estiveram presentes em um ambiente que reuniu mais de 360 marcas, que apresentaram uma série de tendências e novidades. A BNT Mercosul também tem em sua programação a realização de Rodadas de Negócios e Capacitação de destinos. No ano passado, quase 3 mil agentes de viagens participaram das capacitações. Estiveram no evento 301 cidades brasileiras, das quais 50 estrangeiras.

Nesses dois dias, no stand de João Pessoa, a Setur-JP estará distribuindo brindes, material institucional e abrindo espaço para que o trade turístico paraibano, a exemplo da hotelaria, possa informar melhor aos profissionais do turismo sobre o potencial da cidade. “Muitos agentes de viagens já conhecem a nossa Capital, mas é sempre importante fazer esse reforço de informação, porque passamos por um processo de evolução urbana constante, tornando a Capital ainda mais acessível, inclusiva, segura e estruturada. Todos vão superar as expectativas, tenho certeza”, destacou Vitor Hugo.