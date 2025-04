entenda a origem do nome do bairro de João Pessoa

Mercado Público no bairro Varjão.. Foto: Sérgio Lucena/Secom-JP

Quem mora em João Pessoa e procura um endereço no bairro do Rangel pode se surpreender ao ver que, nos mapas oficiais, o nome que aparece é Varjão. A confusão é comum e tem explicação: o nome popular, Rangel, é diferente do nome cadastrado oficialmente.

A duplicidade de nomes entre o oficial e o popular é uma realidade em alguns bairros da capital paraibana — e no caso do Rangel, isso se mistura com a própria história da cidade.

A origem do nome popular remonta ao período colonial, como explica o professor e historiador Luiz Neto, em entrevista à rádio CBN.

“O nome Bairro do Rangel tem sua origem ligada de fato a José Rangel, que era um grande proprietário de terras do período colonial. O nome do bairro foi atribuído em referência a esse proprietário. Era comum naquela época nomear pessoas importantes”.

Segundo o historiador, esse tipo de nomeação não é exclusiva da capital paraibana. “ Isso acontece em qualquer lugar que você for andar no Brasil. É provável que ele não tivesse todos aqueles terrenos, mas ele era um grande proprietário daquele local, e foi escolhido como aquele personagem que simboliza a identidade do local.”

Já o nome oficial, Varjão, ainda tem uma origem incerta. Há hipóteses relacionadas à vegetação da área.

“Historicamente a gente não tem ainda a origem de fato da palavra varjão, tem várias possibilidades, entre elas o próprio período de urbanização. Então, é muito provável que o nome bairro Varjão tenha acontecido porque aquele território é pantanoso, ou seja, uma vegetação tipicamente de brejo, principalmente lá no começo.”, explicou.

Como o bairro se formou

Assim como outras comunidades da capital, o Rangel começou a se formar com a chegada de famílias vindas do interior do estado, especialmente a partir do século XX.

“O que aconteceu com o bairro do Rangel foi que, fundamentalmente no século XX, ele sofreu uma forte urbanização. O êxodo rural, muita gente vindo do interior pra cá, fez com que esses bairros, e assim como funciona a Mangabeira, assim como funciona tantos outros, foram sim ocupados principalmente por gente vindo do interior da cidade”, explicou Luiz Neto.

Ainda segundo Luiz, com esse crescimento, vieram as melhorias de infraestrutura. “Isso fez com que, a partir de 1950, esse bairro do Rangel começasse a passar por um processo de elevação das suas infraestruturas, fazendo com que essa região que era residencial, também passasse a ser comercial”.

Circuito Comunidade no Rangel

