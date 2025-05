Por MRNews



Essa é a irmã de César Tralli que faleceu e foi citada durante o Jornal Hoje

Na edição do Jornal Hoje exibida nesta sexta-feira, 23 de maio de 2025, o jornalista César Tralli emocionou os telespectadores ao fazer uma intervenção ao vivo após uma reportagem que abordava os desafios enfrentados por pessoas com deficiência no Brasil. Com dados do Censo de 2022, a matéria revelou que 21% das pessoas com deficiência com 15 anos ou mais ainda não são alfabetizadas, além de destacarem as dificuldades enfrentadas no mercado de trabalho.

Tralli aproveitou o momento para compartilhar uma experiência pessoal: a história de sua irmã com deficiência física e intelectual, que faleceu anos atrás. O jornalista falou com emoção sobre os obstáculos enfrentados pela família na busca por inclusão e dignidade para sua irmã.

“Quem tem um filho, um parente assim, sabe muito bem o que é”, desabafou o âncora, visivelmente comovido.

"Quem tem um filho, um parente assim, sabe muito bem o que é", desabafou o âncora, visivelmente comovido.

"Eu tive uma irmã com deficiência física e intelectual e sei o esforço que foi na minha casa, especialmente da minha mãe, para conseguir essa inclusão."

Tralli contou que sua irmã, com muito esforço familiar, especialmente da mãe, conseguiu ser matriculada em uma escola, onde passou a estudar apesar de todas as limitações. Mais tarde, ela também teve a chance de trabalhar em uma biblioteca — uma conquista simbólica, mas de enorme valor para a família.

O jornalista destacou o quanto a inclusão transforma vidas, não apenas da pessoa com deficiência, mas de todos à sua volta. “Ela começou a estudar, com todas as dificuldades, claro. E depois conseguiu trabalhar. Isso trouxe dignidade para ela e também para a minha mãe”, declarou Tralli.

A menção à irmã falecida comoveu o público e gerou grande repercussão nas redes sociais, onde muitos internautas elogiaram a sensibilidade do jornalista ao tratar de um tema tão importante com sinceridade e empatia.

O depoimento de Tralli é um chamado à reflexão sobre o papel de todos na luta por uma sociedade mais inclusiva.

Neste domingo a noite coube a mulher do apresentador César Tralli, trazer uma notícia que comoveu muitos os fãs do apresentador e jornalista. A influenciadora sempre participa ativamente com seus seguidores, trazendo notícias e acontecimentos da família.

Ticiane Pinheiro tem milhões de seguidores em suas redes sociais, e foi através de seus storys, que informou a morte da mãe de César Tralli, dona Edna Tralli, comovendo a todos que gostam muito do apresentador da Globo.

A esposa de César Tralli postou um texto muito bonito para a sogra, e emocionou a todos que viram: “Vá em paz, sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei para sempre. Que Deus te receba de braços abertos“, disse a apresentadora ao publicar uma fotografia onde ela aparece ao lado da sogra.

A filha de Ticiane com Roberto Justus, a pequena Rafaella Justus, também compartilhou uma foto com a sogra de sua mãe. Ela estava muito triste e comoveu seus milhões de fãs, mas faz uma linda homenagem em suas redes sociais, demonstrando seu carinho pelo padrasto.

Rafaella falou sobre a sogra de sua mãe, dizendo que era uma pessoa de coração enorme. Ela contou que aprendeu bastante com a mesma, enquanto ela esteve ao lado deles, relembrou o quanto ela era amorosa, e quanto difícil foi e será esta despedida para todos.

Até o fechamento desta matéria, a causa do óbito ainda não havia sido trazida a público. César, que costuma ser bastante discreto quando se trata da vida pessoal, não quis se manifestar acerca do falecimento da mãe.

Motivo da morte

Motivo da morte

Neste domingo a noite coube a mulher do apresentador César Tralli, trazer uma notícia que comoveu muitos os fãs do apresentador e jornalista. A influenciadora sempre participa ativamente com seus seguidores, trazendo notícias e acontecimentos da família.

Ticiane Pinheiro tem milhões de seguidores em suas redes sociais, e foi através de seus storys, que informou a morte da mãe de César Tralli, dona Edna Tralli, comovendo a todos que gostam muito do apresentador da Globo.

A esposa de César Tralli postou um texto muito bonito para a sogra, e emocionou a todos que viram: “Vá em paz, sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei para sempre. Que Deus te receba de braços abertos“, disse a apresentadora ao publicar uma fotografia onde ela aparece ao lado da sogra.

A filha de Ticiane com Roberto Justus, a pequena Rafaella Justus, também compartilhou uma foto com a sogra de sua mãe. Ela estava muito triste e comoveu seus milhões de fãs, mas faz uma linda homenagem em suas redes sociais, demonstrando seu carinho pelo padrasto.

Rafaella falou sobre a sogra de sua mãe, dizendo que era uma pessoa de coração enorme. Ela contou que aprendeu bastante com a mesma, enquanto ela esteve ao lado deles, relembrou o quanto ela era amorosa, e quanto difícil foi e será esta despedida para todos.

A causa da morte foi um acidente aéreo, acidente que aconteceu numa represa no interior do Estado de São Paulo. Edna passeava com seu namorado quando o avião caiu, eles estavam muito felizes, o acidente foi por volta das 16 horas da tarde, e moradores locais que acionaram o corpo de bombeiros.