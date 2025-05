Altos x Imperatriz; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Altos x Imperatriz: reencontro de Kobayashi com o Jacaré promete duelo emocionante na Série D

O Campeonato Brasileiro Série D de 2025 reserva um confronto especial na sexta rodada do Grupo A2: Altos e Imperatriz se enfrentam em Teresina, em uma partida que marca o reencontro do técnico Paulinho Kobayashi com o clube piauiense. Agora no comando do Cavalo de Aço, equipe maranhense, Kobayashi retorna a Teresina para um duelo carregado de história e emoção.

Paulinho Kobayashi tem uma ligação forte com o Altos, onde viveu os melhores momentos da sua carreira como treinador. Foi no Jacaré que ele conquistou o bicampeonato piauiense nas temporadas de 2017 e 2018, além de ter sido fundamental para evitar o rebaixamento do clube na Série C de 2021. “Tenho um carinho muito grande pelo Altos, conquistei praticamente meu primeiro título como técnico lá. Sou muito grato ao clube e à torcida”, comentou Kobayashi, que ressaltou o respeito e admiração que mantém pelo Alviverde, mesmo agora defendendo as cores do Imperatriz.

O treinador maranhense também destacou a importância do duelo para ambos os times, que brigam pelo acesso na Série D. Atualmente, o Altos lidera o Grupo A2 com 11 pontos, enquanto o Imperatriz vem logo atrás, com sete pontos e um jogo a menos. O confronto será decisivo para as pretensões das duas equipes, que querem avançar na competição nacional.

Águia de Marabá x Trem; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Rio Branco-ES x Nova Iguaçu; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

O reencontro entre Kobayashi e o Altos lembra partidas anteriores, como o empate sem gols contra o River-PI em 2021, quando ele ainda comandava o time piauiense. Naquele ano, Kobayashi teve números expressivos no Altos: em 2017, somou 13 jogos, com seis vitórias e conquistou o título piauiense; em 2018, manteve o sucesso com outro título estadual; e em 2022, ajudou o clube a evitar o rebaixamento.

O jogo está marcado para o dia 24 de maio de 2025, às 16h, no estádio Albertão, em Teresina, e promete ser um espetáculo de futebol regional com reflexos nacionais. A expectativa é grande tanto para o público local quanto para os fãs do futebol nordestino que acompanham a luta dos times em busca do acesso às divisões superiores do futebol brasileiro.

Além do reencontro emocional, o duelo entre Altos e Imperatriz é um termômetro da força das equipes na Série D, mostrando o crescimento e a competitividade dos clubes das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Fique atento e acompanhe esse jogo decisivo para os dois times que buscam não só a vitória, mas também a confirmação do trabalho e das estratégias de seus técnicos e jogadores.

ASA x Barcelona-BA; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Portuguesa x Pouso Alegre; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

jogos de hoje

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.