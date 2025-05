SEMAPE CONVOCA PRODUTORES PARA DECLARAR A VACINAÇÃO DO REBANHO CONTRA FEBRE AFTOSA

A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa começou na quarta-feira (1º) no Rio Grande do Norte, segundo informou o Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN (IDIARN). Em São José do Seridó, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca (SEMAPE) tem dado apoio logístico no atendimento aos produtores rurais locais, com o objetivo de garantir a saúde do rebanho.





A campanha de vacinação contra febre aftosa é uma realização do governo do Estado, mas em São José do Seridó, há parceria com o governo municipal, que disponibiliza dois colaboradores da SEMAPE para atender aos produtores rurais locais. A segunda etapa da campanha teve início no último dia 1º de novembro e se estenderá até o próximo dia 30. O técnico agrícola Joel Dantas alerta para que os produtores procurem a sede da SEMAPE no prédio da Emater, na rua Joaquim Loló, para a realização da declaração mediante a compra da vacina.





A SEMAPE está aberta à população de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 13 horas.