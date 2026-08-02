Escola Amiga dos Animais levou educação e conscientização sobre proteção animal para crianças em Lucena — Governo da Paraíba

O projeto Escola Amiga dos Animais, promovido pela Secretaria Executiva da Proteção Animal, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, realizou na última quarta-feira (23) mais uma edição do projeto Escola Amiga dos Animais, desta vez no município de Lucena, levando educação, conscientização e cuidado com a causa animal para mais de 100 estudantes da rede pública. A ação aconteceu em dois polos educacionais da cidade: na Escola Municipal Prefeito Antenor Lopes Falcão e na EMEIF Américo Falcão.

Durante as atividades, foram abordados temas essenciais como guarda responsável, respeito aos animais, combate aos maus-tratos e a importância da adoção consciente. Por meio de uma linguagem acessível e atividades educativas, os alunos puderam interagir, tirar dúvidas e refletir sobre o papel de cada cidadão na proteção dos animais.

A iniciativa contínua tem como objetivo formar uma nova geração mais consciente e comprometida com o bem-estar animal, fortalecendo valores como empatia, responsabilidade e cidadania desde cedo. Ao levar o debate para dentro das escolas, o projeto contribui diretamente para a construção de uma sociedade mais justa e respeitosa com os animais.

A Gerente Operacional de Políticas da Causa Animal, Ludmilla dos Santos, destacou a importância da ação. “O projeto Escola Amiga dos Animais chegou a Lucena em duas escolas municipais. Trabalhamos com crianças de 5 a 10 anos, focando na conscientização contra os maus-tratos e na importância do cuidado e do amor com os animais. É gratificante ver como elas absorvem esse conteúdo e se tornam verdadeiras guardiãs dos animais, multiplicando o que aprendem com a nossa equipe da Secretaria Executiva da Proteção Animal para suas famílias e vizinhos. Nossa missão é levar essa mensagem de proteção por toda a Paraíba.”, afirmou.

As escolas públicas e particulares interessadas em participar do projeto “Escola Amiga dos Animais” podem solicitar a ação por meio do e-mail institucional: [email protected]