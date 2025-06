Salão do Artesanato Paraibano será monitorado por câmeras de reconhecimento facial — Governo da Paraíba

Para garantir a segurança de expositores e do público que participarão do 40º Salão do Artesanato Paraibano, que acontece de 11 a 29 de junho em Campina Grande, a Secretaria da Segurança e da Defesa Social (Sesds) investiu mais uma vez em um sistema de monitoramento moderno, com câmeras de alta definição e tecnologia de reconhecimento facial estrategicamente posicionadas em todo o espaço do evento. Esse é o terceiro ano em que a tecnologia está sendo usada no Salão.

Todas as câmeras serão monitoradas pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da cidade, uma ferramenta essencial para o gerenciamento em grandes eventos. O Centro permitirá a integração entre equipes de videomonitoramento, do Corpo de Bombeiros Militar e de atendimento médico, agilizando a resposta a qualquer situação de emergência. Com monitoramento em tempo real, as equipes poderão agir rapidamente, garantindo a ordem e a proteção dos participantes.

A diretora do CICC da 2ª Região Integrada de Segurança Pública (Reisp), coronel BM Jousilene Sales, esclareceu que a presença de câmeras também serve como fator inibidor de crimes, reduzindo riscos como furtos e extravios, comuns em locais com grande aglomeração. “Os visitantes poderão apreciar as peças artesanais com mais tranquilidade, sabendo que o espaço está sendo vigiado. Além disso, as imagens captadas podem auxiliar na identificação e resolução de ocorrências, caso sejam necessárias”, finalizou.