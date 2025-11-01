sábado, novembro 1, 2025
Noticias do Seridó

ESPORTE AMADOR TEM RECEBIDO INCETIVO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

admin1

A Gestão Municipal, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (SEJEL) têm expandido apoio a diversas modalidades esportivas no município. Neste domingo (6) a SEJEL apoiou a participação atletas locais em dois eventos, voltados a corrida de rua, no município de Acari e o futebol amador, na comunidade Alegre.


“Neste domingo (6) seis integrantes do grupo Corredores da Bonita representaram São José do Seridó na IV Corrida da Mulher Arretada, onde todos os corredores de São José do Seridó receberam medalhas de participação”, destacou Pedro Henrique.


Ainda de acordo com o secretário, os jogadores do município participaram amistoso para integração de atletas. O resultado do jogo terminou de 2×1 para a equipe de São José do Seridó.


”Somos gratos a gestão Jackson e Ricardo por nos possibilitar a realização de ações as quais os nossos desportistas e população são beneficiados”, frisou.

