Sedhuc abre cursos de Informática para pessoas idosas nos Cras de Mandacaru e Vale das Palmeiras

22/05/2025 |

08:00 |

69

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), está com inscrições abertas para o Curso de Informática para a Pessoa Idosa. A iniciativa é fruto de uma parceria com o Instituto de Educação e Cidadania (IEC Brasil), viabilizada por meio do programa Acessuas Trabalho.

Voltado exclusivamente ao público idoso, o curso visa facilitar o uso da tecnologia no dia a dia, ampliando a autonomia e o acesso à informação. Durante as aulas, os participantes aprenderão a usar aplicativos úteis, além de explorar as principais funções do celular de maneira simples e acessível.

Serão oferecidas duas turmas, com encontros presenciais nos seguintes locais: no Cras Mandacaru, com início no dia 26 de maio, com aulas às segundas e quartas-feiras, às 14h; e no Cras Vale das Palmeiras, com início no dia 27 de maio, com aulas às terças e quintas-feiras, às 14h.

Cada turma contará com 10 encontros no total. As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas diretamente no Cras onde o curso será realizado.