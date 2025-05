COM O APOIO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, JOVENS PARTICIPARAM DE PROVA NO IFRN NESTE FINAL DE SEMANA

Assim como ocorreu com os participantes das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, a administração municipal de São José do Seridó prestou apoio aos jovens que participaram das provas do IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte) neste domingo, 26, oferecendo transporte, kits e todo o suporte necessário por meio da Secretaria de Educação e seus colaboradores.





Segundo a professora Juliana Andréa Dantas, secretária municipal de Educação e Cultura do município de São José do Seridó-RN, aproximadamente 35 jovens foram fazer as provas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em Caicó-RN.