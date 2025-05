Juiz Hermance Gomes, do JECRIM da Capital, e representantes de entidades visitam projetos de ressocializaçã da Penitenciária Júlia Maranhão

Na manhã do último sábado (17), a Penitenciária de Recuperação Feminina Maria Júlia Maranhão recebeu a visita do juiz Hermance Gomes Pereira, titular do Juizado Especial Criminal da Capital. O magistrado esteve na unidade acompanhado por uma comitiva formada por cerca de 40 pessoas, da Loja Maçônica Augusto dos Anjos, Inspetoria Litúrgica da 2ª Região da Paraíba e da Academia Paraibana Maçônica de Letras.

A visita teve como objetivo apresentar à sociedade civil, por meio de suas entidades, o que acontece dentro dos muros da instituição, bem como os trabalhos desenvolvidos pelas reeducandas por meio dos projetos “Castelo de Bonecas” e “Coral Vozes Passageiras”, ambos são voltados à ressocialização e ao desenvolvimento de habilidades das internas.

O projeto “Castelo de Bonecas”, que completa 13 anos em 2025, oferece às internas uma atividade ocupacional com potencial de geração de renda e qualificação profissional. As bonecas artesanais confeccionadas pelas reeducandas têm ganhado crescente reconhecimento, com participações frequentes no Salão do Artesanato Paraibano, sendo hoje conhecidas até no exterior.

O “Coral Vozes Passageiras” criado há nove anos, proporciona às internas o acesso a aulas de instrumentos musicais como violão, saxofone, bateria e teclado, ministradas por profissionais capacitados. Além de funcionar como ferramenta de transformação social por meio da música.

Esses projetos contribuem para a remição da pena e contam com o apoio do Conselho da Comunidade da Comarca de João Pessoa, em parceria com o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), por meio da Vara de Execução Penal (VEP) e do Juizado Especial Criminal (JECRIM) da Capital.

O juiz Hermance Gomes afirmou que há uma preocupação, por parte do Juizado Especial Criminal, em proporcionar uma atividade como a música, que, ao mesmo tempo, é lúdica, disciplinar e gera concentração e foco. “Por essas razões, o nosso Juizado mantém, na Penitenciária Feminina Júlia Maranhão e no Presídio Sílvio Porto, as escolas de música dos projetos: Vozes Passageiras e Vozes para Liberdade”.

A juíza Andréa Arcoverde Cavalcanti Vaz, auxiliar da Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pessoa, também acompanhou a visita. Reconhecida por sua atuação em ações voltadas à reintegração de apenados, a magistrada reforçou a importância de projetos como esses na reconstrução de trajetórias de vida.

O secretário da Administração Penitenciária da Paraíba (Seap-PB), João Alves, destacou a relevância do reconhecimento por parte do Judiciário: “É gratificante ver que a nossa missão não tem sido apenas a de custodiar essas pessoas, mas também de ressocializar. E, quando temos a oportunidade de ver esse trabalho observado e reconhecido pelo Judiciário, é ainda mais gratificante.”

Para a diretora da Penitenciária, Maria Júlia Maranhão, Cinthya Almeida, a presença do juiz Hermance Gomes e da juíza Andréa Arcoverde (uma parceira constante da Seap) “fortalece os projetos e reafirma o compromisso da Justiça com a ressocialização e só vem somar e agregar valor às nossas ações”, afirmou.

Recentemente, o projeto “Castelo de Bonecas” foi citado durante a sessão solene de lançamento da Semana Nacional do “Registra-se!”, realizada na última segunda-feira (12), na sede da Escola Superior da Magistratura da Paraíba (ESMA). Na ocasião, a juíza Renata Câmara, corregedora adjunta do TJPB, destacou a iniciativa como exemplo de ressocialização digna, elogiando a beleza, a qualidade das peças produzidas e, sobretudo, o impacto transformador do projeto na vida das internas. “Ao concluir a pena, essas mulheres têm a possibilidade de sair com uma profissão, o que amplia significativamente as chances de inserção no mercado de trabalho”, pontuou a magistrada.

Durante a visita do juiz Hermance e comitiva, as reeducandas que integram o “Coral Vozes Passageiras” fizeram uma apresentação especial para as autoridades e membros da comitiva, emocionando os presentes com sua performance musical.

______

Ascom-Seap/PB