Investimento da Prefeitura leva desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida aos moradores do Ramez Tebet – CGNotícias

Com mais de R$ 16 milhões em investimentos, a Prefeitura de Campo Grande está promovendo melhorias importantes no Bairro Ramez Tebet com obras de drenagem e pavimentação, que estão avançando agora que a chuva deu uma trégua. Nesta quinta-feira (15), a prefeita Adriane Lopes esteve no local para acompanhar o avanço dos trabalhos e conversar com moradores sobre as mudanças que já começam a impactar o dia a dia da comunidade.

No coração do Ramez Tebet, as ruas ganham nova vida com a chegada do asfalto e sistemas de drenagem modernos. O cenário de antes, marcado por dificuldades nas épocas de chuva e poeira, dá lugar a um bairro que respira modernidade e conforto. Essa mudança é resultado de um investimento robusto da Prefeitura de Campo Grande, que avança para garantir mais mobilidade e qualidade de vida para quem vive e trabalha na região.

“É gratificante ver de perto como essas obras estão melhorando a vida das pessoas. Esse é o resultado de um trabalho feito com planejamento e responsabilidade, pensando no bem-estar de cada família que vive aqui”, destacou a prefeita Adriane Lopes durante a visita às obras no bairro.

Para quem tem crianças na família, como é o caso do servidor públicos Abel Diego de Souza, a chegada do asfalto é um alívio, principalmente para quem tem a rotina de encaminhar os filhos à escola. “Tenho dois filhos, um de seis anos e outro de oito. Quando chove é mais complicado para levá-los à escola por conta do barro que acaba se formando. O asfalto também melhora bastante a nossa saúde, já que também elimina bastante a poeira, que querendo ou não, quem tem problemas respiratórios sofre no tempo seco. Estamos realizando um sonho”.

Nélia Cláudia é moradora do bairro há nove anos e ficou entusiasmada com a chegada dos maquinários em sua rua. “Quando vi que começou o movimento de operários e máquinas descarregando a brita para o asfalto, me lembrei de quanto tempo eu esperei por esse dia. Foram anos e anos de barro e poeira. Em qualquer época do ano, seja chuva ou seja sol, era difícil andar a pé pelo bairro sem sujar os pés, os calçados, a roupa. Lavar roupa nos momentos de seca extrema, a roupa ficava dura no varal. Agora com o asfalto, tudo isso vai mudar com certeza”, complementa a dona de casa.

Na etapa A, o investimento é de R$ 3.727.476,59 e 39,08% da obra já foi executada. Nesse lote estão as ruas Fidelis Bucker e Esther de Assumpção e Cunha. Na etapa B, está sendo investido R$ 1.826.999,24 na drenagem e pavimentação das ruas Maria da Glória Ferreira de Souza e Áurea Garcia Nogueira. Nesse lote, 18,17% do cronograma da obra já foi executado.

Na etapa C, o investimento é de R$ 10.536.923,67 e serão contempladas as seguintes vias: Rua Kalina Telpes de Lima, Travessa Lúcio Alexandre, Travessa Severino José de Souza, Rua Alberto Teixeira, Travessa Ladislau Antunes da Rocha, Travessa Manoel Pedro da Cunha, Travessa Benedito Cardial Filho, Travessa Jovita Pedroso da Cunha, Travessa Jovita Pedroso da Cunha, Travessa Geraldo Pereira de Oliveira e Rua Martinez.

Ronaldo Ferraz Cardoso mora no bairro há 14 anos. Aposentado, ele conta que, ao longo do tempo, a falta de asfalto era um grande desafio para a comunidade. “Sem essa infraestrutura, é aquela situação: quando chove vira lama, e no tempo seco, muita poeira. A chegada do asfalto traz mais saúde para nós, moradores do bairro. Além disso, valoriza a região, os imóveis, atrai comércio — todo mundo sai ganhando. Estamos muito felizes.”