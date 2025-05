Willians Araújo conquista medalha de ouro no Mundial de Judô Paralímpico, no Cazaquistão

A Paraíba obteve mais uma conquista no cenário esportivo mundial. Mais uma vez, o protagonista dessa história foi Willians Araújo, do judô paralímpico. O paratleta, que é o atual campeão paralímpico da categoria acima de 90kg J1, subiu ao lugar mais alto do pódio novamente, dessa vez no Mundial de Judô Paralímpico, que acontece no Cazaquistão.

Willians Araújo conquistou o ouro no Mundial de Judô Paralímpico. Divulgação / CBDV

No Mundial, Willians, que é natural de Riachão do Poço, competiu na categoria acima de 95kg J1. Na final, ele enfrentou o paratleta Ian Basocna, da Moldávia. Na luta decisiva pelo lugar mais alto do pódio, o paraibano venceu por ippon, garantindo o seu favoritismo e ficando com a medalha de ouro.

“É a realização de um sonho. Só tenho que agradecer às pessoas que acreditam em mim — meus senseis, o Antônio, o Jusciney, o João, que está comigo treinando na Paraíba quando não estou com a Seleção, com a CBDV. É muita gratidão. Essa conquista é a realização de um sonho. Quero agradecer também à minha esposa e à minha filha. Quando descobri que seria pai, ela com certeza passou a me dar todas as energias possíveis. Não tem sensação melhor do que ligar para ela e ouvir ‘Papai? Papai?’. Isso me motiva demais”, disse Willians Araújo.

Além da conquista de Willians, outras três brasileiras subiram ao topo do pódio nessa quarta-feira: Alana Maldonado, Rebeca Silva e Brenda Freitas. Ao todo, o Brasil conta com 11 medalhas no quadro geral, sendo cinco ouros, cinco pratas e um bronze.

