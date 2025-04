Matheus Cunha se torna brasileiro com mais gols em uma edição da Premier League

O Expresso Paraíba desta segunda-feira (28) chega para destacar o desempenho dos paraibanos na 6ª rodada do Brasileirão 2025, além do atacante Matheus Cunha, que se tornou o brasileiro com mais gols em uma única edição da Premier League. No Brasileirão, Hulk foi o protagonista do Atlético-MG, enquanto Carlos Alberto, que saiu de campo vaiado, e Tiquinho Soares tiveram desempenhos abaixo do esperado em seus respectivos jogos.

Matheus Cunha comemorando gol pelo Wolverhampton. (Foto: Joe Prior/Getty Images)

Matheus Cunha faz história na Premier League

Em sua melhor temporada na carreira, Matheus Cunha atingiu a marca de 15 gols em uma única edição da Premier League, no último sábado (26). Pela 34ª rodada, o Wolverhampton enfrentou o Leicester City e venceu por 3 a 0; além de balançar as redes, o atacante anotou duas assistências. O paraibano igualou-se a Roberto Firmino (temporada 2017/2018, pelo Liverpool) e Gabriel Martinelli (temporada 2022/2023, pelo Arsenal).

Carlos Alberto sai de campo vaiado

Contra o Fortaleza, em partida que terminou empatada em 0 a 0, Carlos Alberto teve mais uma oportunidade de ser titular na equipe do técnico Pepa; porém, o atacante pecou na sua principal função: as finalizações. O baixo rendimento e a falta de perigo resultaram na substituição do paraibano sob vaias da torcida do Sport.

Hulk chama a responsabilidade, mas vê o Galo empatar

Apesar de não conseguir criar chances ofensivas no primeiro tempo, Hulk foi o principal destaque do Atlético-MG no empate contra o Mirassol, em 2 a 2. O atacante chamou a responsabilidade, marcou um gol e anotou uma assistência, mas não foi suficiente para evitar a reação do Leão, que conseguiu igualar o placar nos minutos finais.

Hulk comemorando gol diante do Mirassol. (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Tiquinho tropeça na bola em derrota do Peixe

A última partida da 6ª rodada foi entre Santos e Bragantino, na Vila Belmiro, e terminou com vitória do Massa Bruta por 2 a 1. Com a ausência de Thaciano, que acabou não sendo relacionado por causa de dores no tendão de Aquiles, Tiquinho Soares, assim como boa parte do elenco, não conseguiu apresentar um bom rendimento ofensivo e acabou tropeçando na bola em alguns lances.

