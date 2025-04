Cícero Lucena entrega USF Doce Mãe de Deus, o 76º equipamento de saúde requalificado pela gestão municipal

Com o objetivo de melhorar o cuidado na assistência básica de João Pessoa, a Prefeitura está requalificando toda a rede de Unidades de Saúde da Família. Nesta segunda-feira (28), o prefeito Cícero Lucena entregou a USF Doce Mãe de Deus, no Valentina Figueiredo, chegando a 76 o número de equipamentos requalificados, desde 2021, que estão oferecendo espaços climatizados, infraestrutura nova, sala fria e melhores condições de atendimento.

Durante solenidade, o gestor da Capital adiantou que a Prefeitura vai instalar uma farmácia na USF Doce Mãe de Deus e disse que a área da saúde está entre as prioridades da sua gestão, incluindo o aprimoramento dos serviços, requalificação de equipamentos, construção de novas unidades, do Hospital Dia, reforma do Complexo Hospitalar de Mangabeira, entre outras ações.

“Não só reformando unidades, dotando de novos equipamentos, mas também criando a cultura do cuidar junto aos servidores, da dedicação para que as pessoas sejam respeitadas. A volta das farmácias, a exemplo da que vai ter aqui nessa, é motivo de alegria, porque enfrentamos as grandes dificuldades, mas conseguimos planejar e estamos em ação desse planejamento para entregar uma rede que dê cobertura de 100% com padrão e com qualidade de atendimento”, projetou o prefeito.

Maior projeto de requalificação – O secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, informou que os 76 equipamentos já requalificados, incluindo também policlínicas, UPAs e hospitais, é o maior já executado na história da saúde pública da Capital. Ele disse que, na saúde básica, o esforço se reflete em um atendimento mais humanizado.

“Quando você climatiza todas as salas, quando você disponibiliza coisas simples como um bebedouro com água gelada, quando você disponibiliza banheiros limpos, renovados, pisos completamente trocados. Quando você troca a manta e não chove mais dentro da unidade, isso demonstra respeito com a população. Se fosse um ambiente privado, se você pagasse para ir no ambiente privado, se o ambiente privado estivesse todo deteriorado, você não iria”, afirmou o secretário.

Cobertura de 100% – Enquanto reestrutura as unidades já existentes, a Prefeitura também avança na construção de novas USFs, para cobrir 100% da cidade com serviços básicos de saúde, com equipes multidisciplinares. Das 10 novas que tiveram obras iniciadas no ano passado, cinco já foram inauguradas, enquanto as demais serão entregues até o final do ano, segundo informou o secretário Luis Ferreira.

Ísis Costa, gerente da USF Doce Mãe de Deus, agradeceu o cuidado da Prefeitura com o bairro Valentina Figueiredo, disse que a reforma da unidade garante melhores condições de atendimento aos usuários e de trabalho para os profissionais. Ela informou que são cerca de quatro mil pessoas beneficiadas com os serviços ofertados. “Foi um presente para todos nós. Um benefício que a gente percebe no dia a dia, na satisfação da população e na qualidade dos serviços”, pontuou.