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Prefeitura atende reivindicação da comunidade São Luiz e entrega pavimentação e passagem molhada

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A Prefeitura atendeu a um antigo pedido dos moradores da Comunidade São Luiz e concluiu uma importante obra de infraestrutura que já está beneficiando diretamente a população local. Com o apoio da empresa de mineração Aura Minerals, foi realizada a pavimentação de um trecho crítico do acesso à comunidade, além da construção de uma passagem molhada, garantindo melhores condições de tráfego, não só no período das chuvas, mas durante todo o ano.

Na manhã desta quarta-feira (07), o prefeito Lucas Galvão esteve no local para conferir de perto a obra já concluída e entregue à comunidade. A intervenção resolve um problema histórico enfrentado pelos moradores, principalmente nos períodos chuvosos, quando o acesso ficava comprometido, dificultando o deslocamento de veículos, o transporte escolar e o acesso a serviços essenciais.

De acordo com o prefeito, a obra, que era uma reivindicação da comunidade, por meio de sua associação, representa o compromisso da gestão municipal com as comunidades rurais e demonstra a importância do diálogo com a população.
“Essa é uma obra que nasceu da escuta. A comunidade pediu, a prefeitura buscou os parceiros e hoje estamos aqui entregando um benefício concreto, que melhora a vida das pessoas. A pavimentação e a passagem molhada trazem mais segurança, mobilidade e dignidade para quem vive aqui”, destacou Lucas.

O gestor também ressaltou a parceria com a iniciativa privada como fundamental para viabilizar ações estruturantes no município.
“O apoio da Aura Minerals foi essencial para que essa obra saísse do papel. Quando o poder público e a iniciativa privada caminham juntos, quem ganha é a população”, afirmou.

Moradores da Comunidade São Luiz comemoram a entrega da obra, que além de facilitar o acesso, valoriza a região e fortalece o desenvolvimento local. A Prefeitura segue com o compromisso de investir em infraestrutura, especialmente nas áreas rurais, promovendo melhorias que impactam diretamente na qualidade de vida da população.

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