Inscrições para o Bolsa Esporte estão abertas na Paraíba

O Governo do Estado da Paraíba abriu as inscrições para o programa Bolsa Esporte. Neste ano, a novidade é que o atleta, técnico ou paratleta que deseja concorrer só poderá efetuar sua inscrição de forma online.

O primeiro passo é baixar a ficha (CLIQUE AQUI) disponibilizada pela Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). Após o preenchimento, toda a documentação pessoal e comprobatória exigidas no edital deverá ser enviada no endereço: CLIQUE AQUI.

Atualmente, o Bolsa Esporte contempla mais de 850 pessoas entre atletas, técnicos e paratletas, com um investimento anual superior a R$ 7 milhões. O programa conta com as seguintes modalidades: as modalidades de Bolsa Nacional, Bolsa Internacional, Bolsa Institucional, Bolsa Estudantil e Bolsa Representatividade.

Os interessados poderão se inscrever no Bolsa Esporte até a meia-noite do dia 31 de janeiro.