Governo da Paraíba leva Circuito Game Dev Quest para o maior evento de games da América Latina, em São Paulo — Governo da Paraíba

A Paraíba vai marcar presença na Gamescom Latam 2025, um dos maiores eventos de games da América Latina. O estado, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), contará com um estande exclusivo do Circuito Game Dev Quest na Área Indie do evento, que será realizado de 1º a 4 de maio, no Centro de Convenções do Distrito Anhembi, em São Paulo.

Ao todo, seis startups selecionadas na segunda fase do Circuito Game Dev Quest — intitulada Fábrica de Lendas — representarão a Paraíba no evento. Elas terão a oportunidade de apresentar seus jogos ao público e se conectar com profissionais renomados da indústria de games, ampliando as chances de novas parcerias e oportunidades de negócio.

Os estúdios selecionados foram definidos com base nos resultados dos desafios criativos “Pitch Storytelling” e “O Guardião do Segredo”, além da classificação geral obtida pelas startups na fase Fábrica de Lendas do Circuito.

Na categoria de classificação geral do Circuito, na fase Fábrica de Lendas, o jogo “Jampa Buggys” conquistou o 1º lugar, enquanto “Horizonte: O Espetáculo” ficou com a 2ª colocação. No desafio Pitch Storytelling, o jogo “Escola do Volante” ficou em 1º lugar e “Another Shift” em 2º. Já no desafio Guardião do Segredo, o 1º lugar ficou com “Aboxcalipse”, seguida por “Terras do Cordel”, que garantiu a 2ª posição.

As startups selecionadas terão todas as despesas custeadas, incluindo passagens aéreas, hospedagem e credenciais para os quatro dias de programação. Além do apoio do Governo da Paraíba, por meio da Secties, o concurso recebeu o incentivo da empresa Minsait, que patrocinou o estande e está apoiando a 2ª fase do Game Dev Quest.

As startups que ficaram em primeiro lugar receberão credenciais do tipo Business, o que permitirá agendar reuniões com investidores, publishers e outros profissionais do setor, ampliando a visibilidade e o potencial de acordos comerciais. Todas as equipes atuarão como expositoras no estande do Circuito, apresentando seus projetos ao público e colhendo feedbacks valiosos.

Sobre a seleção – O concurso foi voltado para as 20 startups selecionadas que chegaram à fase Fábrica de Lendas do Circuito Game Dev Quest. Foram selecionadas as duas maiores notas da classificação geral da fase do circuito, além dos dois primeiros colocados nos desafios criativos “Guardião do Segredo” e “Pitch Storytelling”, que premiou as melhores produções escolhidas pelo público.

Os dois desafios criativos foram definidos por meio de uma interação promovida nas redes sociais da Secties. A votação ocorreu em duas etapas: uma semifinal no Discord e a final no Instagram da Secties.

Guardião do Segredo – Neste desafio, os participantes criaram um mascote inspirado no Circuito Game Dev Quest. A proposta incluiu arte original (em 2D ou 3D), duas variações faciais e uma breve descrição com nome, origem e personalidade do personagem. A votação ocorreu em duas etapas: uma semifinal no Discord e a final no Instagram da Secties.

As startups vencedoras foram:

• 1º lugar: Aboxcalipse

• 2º lugar: Terras do Cordel

Pitch Storytelling – Voltado para a construção narrativa, esse desafio exigiu a gravação de um vídeo apresentando a história do jogo de maneira envolvente. A disputa também foi definida por votação pública em duas etapas: uma fase no Discord e a final nos stories do Instagram da Secties-PB.

As startups vencedoras foram:

• 1º lugar: Escola do Volante

• 2º lugar: Another Shift

Fábrica de Lendas – O concurso também contemplará os dois primeiros lugares na classificação da Fase II do Game Dev Quest. Inicialmente, as startups ficaram entre as 40 selecionadas na primeira fase, apresentando suas ideias inovadoras com critérios de avaliação que envolviam originalidade e inovação, viabilidade técnica, apelo ao público, qualidade do material entregue (documento e protótipo) e defesa da proposta. Dessas, 20 avançaram para a fase seguinte: a Fábrica de Lendas. As vencedoras receberam notas 91,75, destacando-se como as melhores da competição.

As startups vencedoras foram:

• 1º lugar: Jampa Buggys

• 2º lugar: Horizonte: O Espetáculo