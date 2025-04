Hospital Municipal Santa Isabel realiza terceiro encontro de pacientes bariátricos nesta sexta-feira

Com uma programação especial, o Hospital Muncipal Santa Isabel (HMSI) realizou, nesta sexta-feira (25), o III Barifit, Encontro de Pacientes Bariátricos. Com o objetivo de chamar a atenção da população para a prevenção e tratamento da obesidade, que atinge milhares de pessoas, a ação reuniu profissionais de saúde, gestores e pacientes do Serviço Municipal de Cirurgia Bariátrica que já fizeram o procedimento e os que estão em fase de preparação para a cirurgia.

Durante a ação, realizada no pátio externo do hospital, onde foram montadas tendas para receber os participantes, foi apresentado o trabalho realizado na unidade no enfrentamento e tratamento da doença. Também foi lançado o 20º grupo de pacientes, formado por 20 usuários da Rede Municipal de Saúde, que vão começar a se preparar para a cirurgia, passando a receber os cuidados da equipe multidisciplinar. A programação também contou com depoimentos emocionados de pacientes que já fizeram o procedimento e que tiveram suas vidas transformadas. A programação também contou com um aulão funcional, com muita música e atividades físicas do programa Saúde em Movimento, além de um lanche matinal saudável.

Durante o evento, o vice-prefeito Leo Bezerra destacou o trabalho realizado no Hospital, administrado pela Prefeitura de João Pessoa, que tem ampliado os serviços oferecidos à população. “São mais de 130 pessoas que já fizeram o procedimento e que estão vivendo um novo momento, porque a cirurgia bariátrica muda a vida das pessoas. Está mudando e vai mudar também a vida dos que estão se preparando para fazer a cirurgia. E queremos mudar a vida da nossa população e estamos prontos e preparados. Estamos ampliando os serviços e buscando humanizar cada vez mais a saúde do nosso município”, enfatizou Leo Bezerra.

O secretário de Saúde Luis Ferreira destacou a excelência do serviço ofertado pelo município através do Hospital Santa Isabel. “É um serviço sério e de excelência que está sendo feito aqui. Os pacientes são acompanhados por uma equipe multiprofissional, onde são preparados para a verdadeira mudança de vida que vão ter ao realizar a cirurgia. Isso é um serviço sério, que não busca só números, busca resolução definitiva dos problemas. Eu conheço pessoas que fizeram cirurgia e voltaram ao peso que tinham antes, porque só operaram, não tiveram nenhum tipo de acompanhamento. No Santa Isabel todos são bem acompanhados. Aqui fazemos tudo, a equipe vai além da cirurgia, da melhora em saúde. No Santa Isabel também se cuida da estética, da autoestima. É um cuidado muito especial que esse serviço tem e oferece”, disse Luis Ferreira, destacando as cirurgias plásticas reparadoras que o HMSI oferece aos pacientes que já realizaram a cirurgia bariátrica.

Para a secretária executiva de Saúde, Janine Lucena, o Barifit é um momento de celebração, pois representa conquistas e mudança de vida. “É um momento de muita felicidade. Este é o III Barifit, onde a gente celebra esse programa que foi muito bem aceito e que tem mudado realmente a vida das pessoas. Já são mais de 130 pacientes que tiveram suas vidas realmente transformadas, que não tinham perspectivas, e hoje estão com saúde , estão podendo levar a vida normalmente. Então, é um projeto realmente muito bonito da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que a gente tem muito orgulho em fazer parte”, declarou.

Em seu pronunciamento, a diretora-geral do Hospital Municipal Santa Isabel, a médica Adriana Lobão, destacou a nova vida, com mais qualidade, que o Serviço Municipal de Cirurgia Bariátrica tem garantido aos pacientes que já passaram pelo programa. Ela destacou também o SPA Cirúrgico que o serviço oferece aos inscritos no programa, que possuem dificuldade extrema na perda de peso, um dos pré-requisitos necessários para realização da cirurgia bariátrica. “Nosso serviço conta com um SPA Cirúrgico, que é um atendimento especial, ímpar, ofertado aos nossos pacientes. Na Paraíba, entre hospitais públicos e privados, só existe SPA Cirúrgico preparatório para cirurgias bariátricas aqui no Hospital Municipal Santa Isabel. Isso é uma conquista, que reforça ainda mais o nosso serviço, garantindo o melhor atendimento e tratamento aos pacientes, com seriedade, solidariedade e comprometimento”, disse Adriana Lobão.

O cirurgião bariátrico Geraldo Camilo Neto, que coordena o serviço no hospital, disse que o Barifit é uma celebração, mas também uma troca de experiência entre os pacientes. “Hoje estamos celebrando os resultados, o crescimento do serviço. É também um momento de troca de experiência, de quem já operou e quem também está se preparando para fazer a cirurgia. Isso é muito importante, porque dá uma dose de coragem, mostra para a pessoa que está em pré-operatório que ela não está sozinha, que tem gente que viveu a mesma guerra que ela e que já ganhou, já superou, está em superação. Então, o Barifit é um dia muito especial do nosso ano de trabalho”, concluiu o cirurgião.

Além dos funcionários do hospital, diretores, gestores da Prefeitura e dos pacientes, o III Barifit também contou com a participação dos vereadores Luís da Padaria, Marcos Vinícius, Wamberto Ulysses e Valdir Trindade.