GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ LAMENTA O FALECIMENTO DE MANOEL AMARO ARAUJO NETO- BURUCA

A gestão municipal de São José do Seridó lamenta o falecimento do São Joseense Manoel Amaro Araújo Neto, carinhosamente tratado de Buruca, ocorrido neste sábado,9, em Caicó-RN.

Mateus 5:4



O Senhor dará força ao seu povo; o Senhor abençoará o seu povo com paz.”

Salmos 29:11

A gestão se solidariza com sua filha Pretinha e toda família Amaro e demais familiares e amigos que tiveram a alegria de conviver com esse grande homem.





Sua partida deixa um vazio imenso, Deus te convoca para está com ele no paraíso, pois, cumpriste sua missão.Sua bondade, amizade e acolhimento permanecerão vivos na memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.





A Gestão Municipal de São José do Seridó se une em solidariedade à família e amigos neste momento de luto. Que Deus conceda forças a todos e que sua memória seja sempre uma fonte de conforto e inspiração. Vá com Deus . Descanse em Paz.







