GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ LAMENTA O FALECIMENTO DE MANOEL AMARO ARAUJO NETO- BURUCA
A gestão municipal de São José do Seridó lamenta o falecimento do São Joseense Manoel Amaro Araújo Neto, carinhosamente tratado de Buruca, ocorrido neste sábado,9, em Caicó-RN.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.”
Mateus 5:4
“O Senhor dará força ao seu povo; o Senhor abençoará o seu povo com paz.”
Salmos 29:11
A gestão se solidariza com sua filha Pretinha e toda família Amaro e demais familiares e amigos que tiveram a alegria de conviver com esse grande homem.
Sua partida deixa um vazio imenso, Deus te convoca para está com ele no paraíso, pois, cumpriste sua missão.Sua bondade, amizade e acolhimento permanecerão vivos na memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.
A Gestão Municipal de São José do Seridó se une em solidariedade à família e amigos neste momento de luto. Que Deus conceda forças a todos e que sua memória seja sempre uma fonte de conforto e inspiração. Vá com Deus . Descanse em Paz.
A gestão municipal de São José do Seridó lamenta o falecimento do São Joseense Manoel Amaro Araújo Neto, carinhosamente tratado de Buruca, ocorrido neste sábado,9, em Caicó-RN.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.”
Mateus 5:4
“O Senhor dará força ao seu povo; o Senhor abençoará o seu povo com paz.”
Salmos 29:11
A gestão se solidariza com sua filha Pretinha e toda família Amaro e demais familiares e amigos que tiveram a alegria de conviver com esse grande homem.
Sua partida deixa um vazio imenso, Deus te convoca para está com ele no paraíso, pois, cumpriste sua missão.Sua bondade, amizade e acolhimento permanecerão vivos na memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.
A Gestão Municipal de São José do Seridó se une em solidariedade à família e amigos neste momento de luto. Que Deus conceda forças a todos e que sua memória seja sempre uma fonte de conforto e inspiração. Vá com Deus . Descanse em Paz.