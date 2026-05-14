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GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ LAMENTA O FALECIMENTO DE MANOEL AMARO ARAUJO NETO- BURUCA

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A gestão municipal de São José do Seridó lamenta o falecimento do São Joseense Manoel Amaro Araújo Neto, carinhosamente tratado de Buruca, ocorrido neste sábado,9, em Caicó-RN.

Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.”
 Mateus 5:4

“O Senhor dará força ao seu povo; o Senhor abençoará o seu povo com paz.”
 Salmos 29:11

A gestão se solidariza com sua filha Pretinha e toda família Amaro e demais familiares e amigos que tiveram a alegria de conviver com esse grande homem.

Sua partida deixa um vazio imenso, Deus te convoca para está com ele no paraíso, pois, cumpriste sua missão.Sua bondade, amizade e acolhimento permanecerão vivos na memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

A Gestão Municipal de São José do Seridó se une em solidariedade à família e amigos neste momento de luto. Que Deus conceda forças a todos e que sua memória seja sempre uma fonte de conforto e inspiração. Vá com Deus . Descanse em Paz.

A gestão municipal de São José do Seridó lamenta o falecimento do São Joseense Manoel Amaro Araújo Neto, carinhosamente tratado de Buruca, ocorrido neste sábado,9, em Caicó-RN.


Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.”



Mateus 5:4

O Senhor dará força ao seu povo; o Senhor abençoará o seu povo com paz.”



Salmos 29:11

A gestão se solidariza com sua filha Pretinha e toda família Amaro e demais familiares e amigos que tiveram a alegria de conviver com esse grande homem.


Sua partida deixa um vazio imenso, Deus te convoca para está com ele no paraíso, pois, cumpriste sua missão.Sua bondade, amizade e acolhimento permanecerão vivos na memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.


A Gestão Municipal de São José do Seridó se une em solidariedade à família e amigos neste momento de luto. Que Deus conceda forças a todos e que sua memória seja sempre uma fonte de conforto e inspiração. Vá com Deus . Descanse em Paz.




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